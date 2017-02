La panameña que creó la web líder de clasificados en la región

Su aventura como emprendedora inició hace 11 años cuando decidió dejar de trabajar para otra persona e iniciar, pensando siempre que emprender un negocio no era algo que sonaba tan difícil, consciente de que tenía todo lo necesario para iniciar.

Jordan cuenta con emoción que siempre tuvo un poco de conocimiento, pero no lo aplicaba de una manera provechosa para ella y bastaron solo 30 días para descubrir que no quería seguir trabajando para otra persona.

Se decidió por crear una página de clasificados porque le interesaba crear un sistema donde personas pudiese tener una plataforma dónde ofrecer algún producto y recibir directamente los contactos.

A pesar de todo el éxito y de todos los pensamientos positivos que mantuvo en su mente, reconoce que hubo ocasiones en las que sí pensó “ no voy a poder”, pero también pensaba en que “ si no lo intentaba, no lo iba a lograr”.

En la actualidad, la web es la líder en la región, donde se publican al menos 200 mil anuncios por mes.

En su mensaje a todas las personas que quieren emprender un negocio, es que establezcan un plan de negocios en el que planteen lo que quieren y lo que esperan, a corto y largo plazo, para así poder tener claro a dónde se quiere llegar.