La petición de 'nuggets' gratis que ha causado furor en Twitter

El joven ha preguntado a Wendy’s, a través de Twitter, que cuántos “retweets” necesitaba para obtener un año de Nuggets de pollo gratis.

Inesperadamente la respuesta le llegó de parte del restaurante y fue “18 millones”.

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3 — Carter Wilkerson (@carterjwm) 6 de abril de 2017

Por supuesto que Wilkerson no iba a permitir que todo quedara allí y les volvió a escribir: considérenlo hecho” e inmediatamente inicio el movimiento que ahora es todo un fenómeno, colgando una captura de pantalla con la conversación y el mensaje “ayúdenme por favor, un hombre necesita nuggets”.

Al día siguiente el joven pensó que soñaba ya que al ver su teléfono descubrió que su mensaje había sido retuiteado miles de veces.

Pensó que estaba soñando y dijo que “en cada una de mis clases no revisé el teléfono y luego al volverlo a ver eran como hasta 100 mil retuits”.

Cuando Wendy´s vio que el joven había sobrepasado el millón de retuits, dijeron que “oficialmente estaban temblando”.

Empresas como Microsoft, se unieron a la campaña del joven por conseguir sus nuggets, y ha invitado a otras grandes corporaciones como Amazon y Google, para que también apoyen.

El mensaje a la fecha lleva un total de 2.9 millones de retuits. Sobre el apoyo que ha recibido Carter, Wendy´s escribió en Twitter: “Honestamente ha conseguido más reetuits de lo que esperábamos”.

En otro mensaje han asimilado el hecho de que Carter pueda obtener la cantidad de retweets, ya que han dicho que “definitivamente va por sus nuggets.

Esto no ha sido todo, la supermodelo de Victoria's Secret Martha Hunt ha invitado a Carter a Nueva York a comerse un helado junto con a ella.

If you get 18 mil come to NYC and the frosty's on me 🍦 https://t.co/8OTgprrNta — Martha Hunt (@MarthaHunt) 9 de abril de 2017

Y por si fuera poco la empresa telefónica T- Mobile le ha dicho al joven que si se cambia de AT&T le compran los nuggets por un año.

Ellen DeGeneres, cuyo selfie en la premiación de los Oscars ha sido la foto más retuiteada de la historia, ha reaccionado y ha dicho que no va permitir que el “nugget boy” supere su récord.