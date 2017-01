La polémica empresa que ofrece servicio de limpiadoras desnudas

Según una publicación de El País, Laura Smith tenía un pequeño negocio de limpieza “normal”, luego de trabajar como limpiadora durante muchos años.

Un día, asegura, recibió una extraña petición de un cliente: le preguntó si le importaba que él estuviera desnudo mientras ella limpiaba su casa. El cliente le explicó que era “naturista” y que prefería no tener que vestirse durante las tres horas que la limpiadora estaría en su casa. Ella aceptó. La experiencia, explica, despertó su interés por el naturismo. Aquel día, a Laura Smith se le encendió una luz.

“No conocía ese mundo”, explicó Smith por teléfono a El País. “Empecé a investigar y vi que era una comunidad amplia, internacional y muy interesante.

Así, nació Naturist Cleaners. La empresa de Smith, con sede en Londres, recluta desde su web a limpiadoras para trabajar por horas en casas privadas de Reino Unido vestidas solo con guantes y zapatillas.

Los clientes pagan 65 libras (76 euros) la primera hora y 55 (65 euros) las siguientes, y deben respetar las reglas: no tocar y nada de fotos o vídeos.

También se ofrecen limpiadoras vestidas, que aceptan que el cliente esté desnudo mientras trabajan, por menos de la mitad de ese precio.

Smith asegura que es un servicio para la comunidad nudista y que cuentan con determinadas protecciones para evitar malentendidos. “Dejamos claro a los clientes que no ofrecemos otras cosas”, explica.

“Existe un mercado de adultos para quien quiera otro tipo de oferta. A veces nos preguntan si ofrecemos algo más y sencillamente les decimos que no. Las limpiadoras no llevan lencería sexy, no hay elementos eróticos, y trabajan por la mañana para evitar que se entienda como algo festivo.

El precio es bastante más alto que el de una limpiadora convencional, así tratamos de evitar que la gente lo pruebe por diversión. Queremos clientes que entiendan la idea del naturismo. Por si acaso, entrenamos a las limpiadoras para detectar peligros cuando llegan a la casa, antes de desnudarse”, señala la empresaria al medio de comunicación.

¿Qué es el naturismo?

Según la definición de Wikipedia, el naturismo es un movimiento muy diverso que se basa en el regreso a aquello que consideran que es más natural.

Incluye algunas veces, no siempre, la práctica de la desnudez en determinados lugares públicos como el nudismo, así como un estilo de vida que suele incluir el ecologismo, la promoción de la agroecología, la permacultura, el vegetarianismo, el veganismo e inclusive la medicina naturista.