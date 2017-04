Los diseños de Victoria Beckham aterrizan en los supermercados

Estos percheros de supermercados son muy solicitados por clientes conocedores de la moda pero cuyos bolsillos no les permiten frecuentar las tiendas de lujo.

"Normalmente no exagero pero esta línea es INCREÍBLEEEE!", tuiteó un blogger neoyorquino el lunes.

La colección "VB x Target" (Victoria Beckham para Target) es su primera incursión en los anaqueles de supermercado, con una colección para mujeres y niños. Es la primera vez también que la británica crea una línea infantil, inspirada por su hija de 5 años, Harper.

"Estoy abrumada por sus respuestas", respondió en Twitter la diseñadora de 42 años, esposa del exastro del fútbol David Beckham y madre de cuatro hijos, cuando lanzó su colección el domingo.

I am overwhelmed by your response to my #VBxTarget collaboration launch! Thank you for your patience and sorry for any frustration! x VB pic.twitter.com/cVxUWBn1EX