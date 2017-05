Un juez dictamina que los herederos de Prince son sus seis hermanos

"Los herederos de los bienes son Omarr Baker, Alfred Jackson, Sharon Nelson, Norrine Nelson, John R. Nelson y Tyka Nelson", indicó el fallo del juez Kevin Eide, del condado de Carver, en el norte del país.

En ese condado se encuentra Paisley Park, el lugar donde murió repentinamente el 21 de abril de 2016 la estrella de 57 años, tras ingerir una sobredosis accidental de un potente analgésico.

En términos prácticos, el fallo no se traducirá inmediatamente en la entrega a sus hermanos de la fortuna de Prince, estimada en unos 300 millones de dólares.

En su lugar, se inicia un proceso de un año en el que las personas que afirman estar relacionadas con Prince todavía pueden apelar, pero también quedar definitivamente excluidas si el juez no acepta sus casos.

La sentencia llega nueve días después de una audiencia en la que los hermanos presionaron por una resolución y después de meses de reclamos, algunos muy singulares, de personas que dicen ser descendientes de Prince.

Entre las demandas recibidas por el tribunal se encuentra la de una mujer que dijo haber tenido una boda secreta con Prince en Las Vegas y otra de un músico poco conocido que alegó que Prince se comprometió durante una gira a entregarle todos sus bienes.

El fallo del juez también proporcionará más claridad sobre el control de la legendaria bóveda de canciones inéditas de Prince, en vista de acuerdos para futuros lanzamientos.

Litigio con Universal

El juez fijó una nueva audiencia el 31 de mayo para escuchar una solicitud de anular un contrato que vincula el patrimonio de Prince con el sello disquero Universal.

La primera compañía de discos mundial anunció con gran alharaca, a principios de este año, haberse asegurado la propiedad de los derechos de todo el catálogo de Prince desde mediados de los años 90, cuando el cantante había dejado al sello rival, Warner, así como de una cantidad indeterminada de grabaciones realizadas antes de esa fecha.

El banco Comerica Bank and Truyst, responsable de la gestión de los bienes de Prince, pidió no obstante que se revisara ese contrato tras haber recibido objeciones de ambas partes.

Las canciones involucradas en el expediente no se han hecho públicas, pero Universal ha pedido aclaraciones sobre el volumen de los activos incluidos en el contrato.

Para complicar más las cosas, solo tres de los herederos reconocidos de Prince han trabajado con L. Londell McMillan, quien fuera abogado del cantante durante muchos años y les habría aconsejado sobre este contrato.

Los otros herederos, entre ellos Tyka, acusaron a McMillan de haber gestionado mal el concierto para homenajear a Prince organizado el año pasado, acusaciones que él rechaza.

Prince era un enemigo jurado de la industria musical y de sus convenciones. A mediados de la década de 1990, apareció con la palabra "slave" (esclavo) escrita en la mejilla en alusión a su vínculo con Warner, su sello de entonces.

También cambió su nombre por un símbolo impronunciable para evitar que Warner controlará su extraordinaria producción.

Hacia el final de su vida, sin embargo, la estrella se reconcilió con la casa disquera, que el mes próximo debería lanzar una nueva edición de su álbum de culto de 1984 "Purple Rain", enriquecido con grabaciones inéditas.

El músico, que en apariencia llevaba un modelo de vida sano, no bebía, abogaba por una dieta vegetariana e impedía que sus músicos consumieran drogas, no dejó testamento y no tuvo hijos reconocidos.