Controversia en la India tras la cancelación de un concierto de David Guetta

La cancelación de un concierto del Dj francés David Guetta en la ciudad india de Bangalore, creó gran controversia al asegurar uno de los organizadores que la Policía no permitía que se celebrase para evitar situaciones de acoso masivo como las que supuestamente vivió la urbe la pasada Nochevieja.

Debido a la actual situación de ley y orden en Bangalore tras los sucesos ocurridos durante la Nochevieja, las autoridades han recomendado que no se celebre el concierto de David Guetta programado en la ciudad", dijo en un comunicado recogido por medios locales el director ejecutivo del festival Sunburn, Karan Singh.

Las palabras del organizador del festival corrieron como la pólvora al vincular la cancelación con los supuestos ataques de una turba de hombres contra mujeres el 31 de diciembre, lo que suponía que la Policía reconocía de manera implícita que Bangalore no es segura para las féminas.

Sin embargo, en una versión completamente diferente de los motivos de la cancelación, el inspector general de la Policía de Bangalore, Seemant Kumar Singh, aseguró ante la prensa que la decisión no estaba relacionada con ningún aspecto de "ley y orden". Según el mando policial, los organizadores del concierto habían pedido con poca antelación el permiso para el concierto y además la celebración de unas elecciones locales hacían que la Policía no dispusiese de suficientes efectivos para asegurar el espectáculo. Con el debate al rojo vivo, el festival Sunburn colgó un segundo comunicado en su Twitter en el que secundaba, tras una "discusión posterior" con las autoridades locales, la versión policial. "Acudimos a la Policía un poco tarde, por lo que no les dimos tiempo suficiente para preparar el evento", reconoció entonces Sunburn. Los organizadores indicaron que esperan solucionar pronto el problema y se encuentran "en conversaciones con las autoridades y el artista para reprogramar el concierto para los próximos días". El Dj tiene previsto actuar mañana en la ciudad india de Bombay (oeste), el sábado en Hyderabad (este) y el domingo en Nueva Delhi.David Guetta es considerado uno de los DJ más importantes de música electrónica y ha sido reconocido por sus acompañamientos con artistas como Sia, Michael Jackson, Fergie, Jessie J, Rihanna, 50 Cent, Kelly Rowland o Madonna.