Ed Sheeran dará concierto en Costa Rica y Colombia

La productora Move Concerts anunció hoy 26 de enero, que el concierto se llevará a cabo en el anfiteatro del Parque Viva, ubicado en La Guácima, provincia de Alajuela, unos 25 kilómetros al oeste de San José.

También tendrá una parada en Bogotá, Colombia, el 2 de junio en el Parque Simón Bolivar.

El tour del artista está destinado a promocionar su nuevo álbum ' ÷ ' 'Divide' que será lanzado el 3 de marzo.

Sheeran, reconocido mundialmente por temas como "Thinking out loud", "Sing", "Shape of you" y "Castle on the hill", publicó en su página las fechas de su gira y Costa Rica es la única parada que realizará en Centroamérica.

En Latinoamérica, el británico también se presentará entre mayo y junio en Perú, Chile, Argentina, Brasil, Colombia y México, este último país con tres conciertos.