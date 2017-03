Enigmático mensaje de Adele en último concierto: 'no sé si volveré a ir de gira'

Adele, quien realizó su tercer concierto en el Mt Smart Stadium de Auckland, Nueva Zelanda, dijo a los 40,000 espectadores que los aplausos la hacen sentir vulnerable.

"No sé si volveré a ir de gira, es algo que no se me da bien", expresó la artista cuando explicaba sus motivos al público. El video de este momento fue publicado en redes sociales.

La premiada cantante -ganó cinco premios Grammys en la última edición de esta ceremonia- realizaba el último concierto de su gira mundial, antes de cerrarla formalmente con varias presentaciones en el Wembley Stadium de Londres, Inglaterra.

"The only reason I toured is for you" thank you Adele ❤ pic.twitter.com/cQEUWza2a5