Harry Styles debuta como solista con una balada de rock glam

El cantante de One Direction, Harry Styles, lanzó el viernes una balada con toques de rock glam de los años 70, convirtiéndose en el más reciente miembro de la banda en debutar como solista.

"Sign of the Times" es el primer sencillo del cantante británico de 23 años de edad, de quien se espera que publique el álbum completo próximamente.

La canción comienza con una progresión de acordes oscuros en un piano antes de que entre la voz de Styles en un rango más alto.

La batería y el órgano dan paso a los riffs de la guitarra eléctrica en un coro grandioso con claras influencias de la leyenda David Bowie y, hasta cierto punto, Queen.

La canción "Sign of the Times", de alrededor de cinco minutos y medio, es como una declaración de Styles de una nueva dirección artística después de las canciones pop de One Direction.

Styles se convierte en el último cantante de One Direction en comenzar una carrera en solitario, tras una pausa que inició en 2015.

El joven cantante trabajó en "Sign of the Times" con el prominente productor estadounidense Jeff Bhasker, un colaborador frecuente de la superestrella del rap Kanye West y también realizó trabajos en estudio con Taylor Swift.

La disquera Columbia dijo que Styles publicará este mes el video de la canción rodada en la isla Skye de Escocia y dirigido por el francés Yoann Lemoine, quien ha trabajado con Swift y Katy Perry.

"Sign of the Times" no tiene conexión obvia con una canción de un título similar de Prince, que refleja una oscura etapa de 1987 que habla del SIDA, abuso de drogas y otros males sociales.