J Balvin y Maluma, los más nominados a los Premios Juventud

Gracias a su colaboración con el dúo puertorriqueño Zion y Lennox en "Otra vez", J Balvin aparece en las categorías de Mejor Combinación Perfecta y Canción para Chillin', división en la que también aparece su tema "Sigo extrañándote", que figura además entre los finalistas a Mejor Video.

El cantante colombiano se encuentra además en las categorías Mejor Canción para Bailar, por "Hey ma", junto a Pitbull y Camila Cabello, Mejor Fashionista y Mejor Instragram.

Al igual que su compatriota, Maluma tiene dos opciones de ganar en la categoría de mejor colaboración por sus trabajos con Ricky Martin en "Vente pa' ca" y con Shakira en "Chantaje" y aparece también en las categorías que reconocen a los artistas que crean tendencias de moda y mejor conectan con sus seguidores en Instagram.

