Maluma anuncia que cantará en inglés sin abandonar sus raíces latinas urbanas

El cantante colombiano Maluma anunció hoy que se está preparando para cantar en inglés aunque no pretende abandonar sus raíces latinas y urbanas, durante su charla en el segundo día de la conferencia de la revista Billboard, antesala a la entrega de sus premios anuales el próximo jueves.

"Quiero hacer música en inglés. Es un gusto personal que me quiero dar -dijo el reguetonero de 23 años-. Sé que me lo voy a disfrutar mucho. Me estoy preparando desde hace meses".

El cantante detalló que lleva bastante tiempo escuchando música en inglés, y a la vez viaja con un profesor con quien trabaja en ampliar su vocabulario y mejorar su pronunciación.

"Sin embargo, eso no quiere decir que me voy a alejar de mi mundo latino, del que estoy enamorado", afirmó.

"¡Puede ser en espanglish! A los estadounidenses les encanta cantar en español. Fíjense en el éxito de 'Despacito'", indicó el colombiano en referencia al éxito de Luis Fonsi con Daddy Yankee, que ya supera las mil millones de vistas en YouTube.

Expertos participantes en la Conferencia Billboard indicaron hoy que la mayor presencia de canciones en español en las listas de éxitos internacionales se debe a un mayor acercamiento entre los sonidos urbanos y el pop anglosajón.

El colombiano dedicó una hora de su exposición, ante una nutrida audiencia de artistas emergentes, publicistas, periodistas y empresarios discográficos y de empresas conexas de la música, a revelar a los nuevos talentos las técnicas que lo han convertido en el artista de música en español con más seguidores en las redes sociales.

Maluma, quien rompió el récord inicial de "Despacito" al llegar a 9,3 millones de vistas en las primeras 24 horas del video de su nuevo tema "Felices los 4", que en cuatro días está en 28 millones y medio de vistas, explicó que esto ha sido el resultado de una planificada campaña de intriga en las redes sociales.

"Si vieron mi Instagram en los días antes del lanzamiento podrán ver pedacitos del video y el hashtag #Feliceslos4. La idea es que los seguidores se levanten en la mañana con ganas de ver qué es lo próximo que vamos a poner", indicó.

La estrategia forma parte de una filosofía para manejar sus redes sociales, que le hizo ganar 23,4 millones de seguidores en Instagram y 22,5 millones de "me gusta" en Facebook.

Además, Maluma es el único artista latino que tiene seis canciones en el listado de YouTube de los 50 videos más vistos diariamente a nivel mundial.

La diaria atención de sus fans representa una fuente de presión importante, aunque Maluma afirmó que "es una presión" que lo "hace sentir bendecido" y lo "impulsa a hacer las cosas cada vez mejor".

El reguetonero contó que se cuida mucho a la hora de colgar algo en las redes sociales, y destacó que el secreto de su éxito radica en ser "auténtico, disciplinado y agradecido": tres valores con los que se rige no solo en sus redes sociales, sino en su vida también, que reconoce haberlos aprendido en su casa.

Maluma indicó que gracias a eso levantó su fundación "El arte de los sueños", en la que ha empezado a ofrecer acceso a clases de música y arte a niños desfavorecidos.

"Siento que soy muy exitoso porque soy muy feliz. Más allá de todo hay un ser humano que se llama Juan Luis (su nombre de pila) y lo tengo muy presente", aseveró."Tengo muy alimentado el espíritu de Juan Luis y lo tengo muy presente", concluyó

La presencia de decenas de artistas ofreciendo ponencias y conversaciones a lo largo de tres días en Miami Beach es el abrebocas para el acto final de la semana, los Premios Billboard de la Música Latina, que se celebrarán la noche del jueves en el Watsco Center de la Universidad de Miami, en Coral Gables.