Neil Young introducirá a Pearl Jam en el 'Salón de la Fama del Rock'

Neil Young, apodado el padrino del Grunge por su influencia en el sonido de Seattle, introducirá a Pearl Jam en el Salón de la Fama del Rock and Roll, anunció el viernes.

El grupo estadounidense Pearl Jam será uno de los siete reconocidos de la celebración anual del santuario del rock, que tendrá lugar el 7 de abril en el Barclays Center de Nueva York.

Cada artista o grupo entra en este templo presentado por un discurso de algún músico de alto nivel, que a veces actúa durante la ceremonia.

El veterano rockero Young fue presentado a una nueva generación de fans cuando se subió al escenario con Pearl Jam en los MTV Video Music Awards en 1993 para una interpretación de su "Rockin 'in the Free World".

Pearl Jam más tarde sirvió como banda de apoyo de Young para su álbum "Mirror Ball".

Young le devolverá un favor a Pearl Jam, cuyo vocalista, Eddie Vedder, introdujo al canadiense de 71 años al Salón de la Fama en 1995.

No será la primera introducción de Young en el Salón de la Fama. Antes lo hizo para The Everly Brothers, Woody Guthrie, Jimi Hendrix, Paul McCartney, The Pretenders y Tom Waits.

Pero Young -conocido, tal como Pearl Jam, por su activismo político- boicoteó la ceremonia en 1997 cuando iba a ser incorporado por segunda vez como parte de su antigua banda Buffalo Springfield.

Young estaba molesto porque sería transmitida por televisión, y dijo que eso la reducía a un "premio barato".

La próxima ceremonia será transmitida por la cadena de gran audiencia HBO.

Jackson Browne, contemporáneo de Young, fue anunciado para introducir a la cantante folk Joan Baez, mientras que los miembros de Rush presentarán a Yes, otra clásica banda de rock progresivo.

El Salón de la Fama no ha anunciado aún quiénes honrarán a los otros participantes de este año: la fallecida leyenda del rap Tupac Shakur, los rockeros de Journey y la Electric Light Orchestra.

Nile Rodgers, cofundador del grupo de música disco Chic!, recibirá también un premio especial por su trabajo como productor.