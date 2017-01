Los discos más esperados para este 2017

Superventas de la música pop como los integrantes de One Direction, Taylor Swift, Katy Perry o Nelly Furtado; bandas como Coldplay, U2 y The Killers; o estrenos en solitario como el de Liam Gallagher, protagonizarán las novedades musicales que vienen.

Si en 2016 los trabajos de Rihanna, Sía o Lady Gaga y, sobre todo, el ‘Lemonade’ de Beyoncé, han sido los grandes protagonistas, en 2017 se espera lo nuevo de Taylor Swift, que no publica disco desde 2014, y de Katy Perry, que ha retrasado el lanzamiento de su nuevo álbum previsto inicialmente para finales de este año.

Los integrantes del exitoso grupo británico One Direction probarán suerte en solitario el próximo año. Niall Horan ya ha presentado su primer sencillo, ‘This town’; y Harry Styles prepara un disco con un estilo más rockero que el de la banda. Por su parte, Liam Payne también prepara su debut como solista.

Kelly Clarkson es otra de las divas del pop que prepara nuevo trabajo musical, su octavo álbum de estudio, y que según la propia cantante será “el disco que soñaba hacer desde American Idol”, el programa de talentos que la lanzó a la fama en 2002.

Según recogen varios medios musicales, tras experimentar con otros estilos y letras más personales en ‘Joanne’, Lady Gaga publicará nuevo disco el próximo año, esta vez electro pop y de sólo ocho canciones que se llamará ‘Revanice’.

El regreso de Nelly Furtado

La cantante canadiense Nelly Furtado publica en marzo con ‘The Ride’, su sexto álbum de estudio y el primero en cinco años, cuando lanzó ‘The Spirit indestructible’, con el que no consiguió repetir el éxito cosechado con sus trabajos anteriores ‘Loose’ (2006) y ‘Mi plan’ (2009), con los que posicionó como una de las artistas con mejores ventas.

Furtado, ganadora de un Grammy y un Grammy Latino, lanzó en noviembre ‘Pipe Dreams’, el tema de presentación del disco, grabado entre Dallas y Toronto y producido por John Congleton. El álbum ‘The Ride’ contará con doce canciones, entre ellas ‘Cold Hard Truth’, ‘Carnival Games’ y ‘Sticks and Stones’.

‘Songs of Experience’, lo nuevo de U2

Uno de los trabajos más esperados del próximo año es el de la banda irlandesa U2, que confirmó en verano el lanzamiento de su álbum ‘Songs of Experience’ durante el próximo año, así como la gira que acompañará al disco, concebido como continuación del trabajo ‘Songs of Innocence’, publicado en 2014, y con el que completan su referencia al poemario ‘Songs of Innocence and of Experience’ de William Blake.

Tanto el cantante Bono como el guitarrista Dave Howel, ‘The Edge’, han dado algunas pistas del próximo álbum, que según el líder de la banda de rock irlandesa “desde el punto de vista de las letras tiene más fuerza que el ‘WAR’”, el tercer disco de los irlandeses, y el que lanzó a U2 a la fama mundial con canciones con fuerte mensaje político como ‘Sunday Bloody Sunday’.

El estreno en solitario de 'Liam Gallagher'

Aunque el artista británico asegura que no trata de emprender una carrera en solitario, Liam Gallagher publicará el próximo año su primer álbum como solista, un disco que incluirá una decena de canciones compuestas por el propio exvocalista de Oasis y con el que regresa tras la disolución en 2014 de la banda Beady Eye, con la que trató de continuar el legado de Oasis.

Sobre su primer disco en solitario, el polémico Gallagher manifestó en una entrevista con la revista Q estar satisfecho con unos temas que “tienen instinto, actitud, las melodías son muy buenas y las letras son muy graciosas”, y que dan forma a un disco con el que los fans “no se van a rascar la barbilla, no es Pink Floyd y no es Radiohead”, según ha dicho el artista.

El 5to álbum de 'The Killers' y Gorillaz

La banda estadounidense The Killers anunció en septiembre que comenzaban a grabar su próximo álbum, el quinto de su carrera, con el que intentarán recuperar “la emoción de los inicios y mezclarla con la experiencia de haber tocado en más de mil conciertos”, según el líder del grupo, Brandon Flowers.

También está previsto el lanzamiento del quinto álbum de Gorillaz, la banda virtual creada por Damon Albarn y Jamie Hewlett; y de ‘Prisioner’, el nuevo trabajo de Ryan Adams, un álbum de 12 temas que saldrá a la venta en febrero y cuyo primer sencillo es ‘Do you still love me?’.

También en febrero saldrá a la venta ‘Say10’, de Marilyn Manson, que según el propio rockero será una “perfecta combinación” de ‘Antichrist Superstar’ y ‘Mechanical Animals’.

Por su parte, los británicos Coldplay, que hace un año publicaron su último álbum, ‘A Head Full of Dreams’, anunciaron hace una semanas que están trabajando en nuevas canciones para su próximo EP ‘Kaleidoscope’. También llegará lo nuevo de Depeche Mode, que publicarán ‘Spirit’, su decimocuarto álbum, la próxima primavera.

Disco en español de Shakira

Después del éxito cosechado en 2016 con las canciones ‘La bicicleta’, junto a Carlos Vives, y ‘Chantaje’, junto a Maluma, la colombiana Shakira está trabajando en un nuevo álbum que saldrá a la venta en los próximos meses aunque aún no hay fecha confirmada.

Nicky Jam, que recientemente ha grabado con la artista en Barcelona (España), podría protagonizar una de las colaboraciones del nuevo disco, el undécimo de estudio de Shakira, del que la cantante ya ha confirmado que será en español.

El también colombiano Juanes lanzará ‘Mis planes son amarte’, un trabajo cuyo tema de presentación es ‘Fuego’, y que el cantante publicará como un álbum visual.

Siete años después de ‘Vinagre y rosas’, el cantautor Joaquín Sabina publicará el próximo marzo ‘Lo niego todo’, su decimoctavo álbum de estudio, con el que regresará a los escenarios a partir de junio.