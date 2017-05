El mundo de la música sigue su homenaje a las víctimas de Manchester

El exintegrante de One Direction, de 23 años y quien creció no muy lejos de Manchester, en el norte de Inglaterra, dijo ante miles de espectadores que el atentado reivindicado por el grupo Estado Islámico y que se cobró 22 vidas había dejado un "agujero" en su corazón.

"Tenemos una elección cada día al despertar de lo que podemos aportar al mundo. Y les pido, por favor, que escojan el amor cada día", clamó el cantante, que pidió a continuación un minuto de silencio, así como acortar su actuación pero prometiendo que regresaría.

La legendaria banda U2 aprovechó una aparición en la televisión estadounidense para dedicar uno de sus más célebres clásicos a las víctimas del ataque: "I still haven't found what I'm looking for".

"Ellos odian la música, odian a las mujeres y odian incluso a las niñas", denunció su vocalista, Bono, refiriéndose a los extremistas.

"Lo peor de la humanidad se mostró en Manchester anoche", dijo el cantante, que sin embargo agregó que también se vio "lo mejor", en la solidaridad de sus habitantes con los extranjeros.

Miley y Morrissey

Miley Cyrus, que tal como Ariana Grande pasó de ser una estrella infantil a una ídola adolescente, dedicó su nueva canción "Malibu" a las víctimas y a su colega en el programa de televisión "The Voice" la noche del martes.

"Esto TIENE que acabar! No más guerra... No más inocentes muertos", escribió además en Instagram acompañando una foto en la que aparece con Ariana Grande, cuando ambas eran adolescentes.

Kim Kardashian, por su parte, suscitó polémica al publicar una foto suya bailando con Ariana Grande. Inmediatamente le llovieron las acusaciones de querer aprovechar la situación para promocionarse.

La foto fue eliminada este miércoles y la estrella del reality show mantuvo solo un sobrio mensaje en Twitter: "Rezo por todos en Manchester".

I'm praying for everyone in Manchester. This is truly so senseless & heart breaking. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 23 de mayo de 2017

Morrissey, nacido en Manchester y que a menudo ha puesto su talento al servicio de causas controvertidas, criticó a los políticos británicos, incluida la primera ministra Theresa May, y los instó a cambiar sus políticas hacia la inmigración.

"En Gran Bretaña hoy en día, todo el mundo parece quedarse paralizado para decir en voz alta lo que todos susurran en privado", escribió en Facebook el excantante de los Smiths tras el ataque, que coincidió con su 58 cumpleaños.

"Los políticos nos dicen que no tienen miedo, pero ellos nunca son las víctimas. Qué fácil es no temer cuando uno está a salvo de la línea del frente. La gente no tiene esa protección".