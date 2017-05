Los premios Grammy vuelven a Nueva York en 2018

La Academia de Grabación optó por la mítica sala Madison Square Garden para celebrar la sexagésima edición de los premios Grammy el 28 de enero del próximo año, según un comunicado publicado el martes.

Para anunciar el evento, los organizadores confiaron al director neoyorquino Spike Lee la realización de un corto sobre la importancia de Nueva York en el mundo de la música.

"Nueva York es más que una ciudad, es una ciudad de música", dice el cineasta dentro del Madison Square Garden al final de un pequeño filme promocional en el que aparecen varias glorias de la música neoyorquina, entre ellas el DJ Grandmaster Flash, el rapero Q-Tip, Nile Rodgers, Cyndi Lauper y Tony Bennett.

We’re excited to announce we’re celebrating the 60th #GRAMMYs at @TheGarden in NYC Jan 28, 2018! pic.twitter.com/sM64rVEVBP