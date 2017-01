Joey Montana cuenta los obstáculos de su carrera hasta llegar al éxito

Sus inicios

Contó que su comienzo fue en La Factoría en el año 2000. Dos años después, decide iniciar como solista, porque no se sentía conforme, no tenía protagonismo. Destacó que ese camino a ser solista fue difícil, ya que hasta fue demandado.

Comentó que en la búsqueda de oportunidades, fue a Houston, donde estuvo dos años. Allá el grupo (La Factoría) firmó con la compañía discográfica Universal, pero no hubo un final feliz en ese episodio.

“Yo decía que no podía regresar sin nada, por lo que hice un demo, se lo mandé a alguien en Colombia. Le gustó a Sony, quien luego me firma, por lo que La Factoría me demanda. Mi papá me prestó el dinero, hipotecando la cosecha de café y regresé a la finca en Chiriquí a trabajar”, contó el artista.

Tras un año, lo llamaron de TVN, para que cantara en una final del megaproyecto Vive La Música junto al boricua Ángel López, exintegrante de Son By Four el tema “Que Dios te castigue”.

Destacó que aprovechó el éxito que le dejó cantar con Ángel López y sacaron el sencillo “No lo vuelvo a hacer”, lo que calificó como un “trancazo”, mientras que la canción “Sin ti” se convirtió en un fenómeno.

Comentó que su salida de Boquete, provincia de Chiriquí se dio tras cerrar sus primeros conciertos con centros de diversión como el X-Zone y PH Pub Herrerano.

La búsqueda de oportunidades llevó a Montana a México, donde al pasar el tiempo, conoció a uno de sus actuales managers, quien escuchó su disco.

“La Melodía” fue prácticamente su carta de presentación, canción que Predicador mostró sin su permiso.

¿De dónde nace “Picky”?

Se me ocurrió Picky cuando iba en el carro por el Puente de las Américas hacia el estudio de Predicador en Burunga, Arraiján al escuchar la palabra en una emisora de radio y allí nació el coro.

A pesar que esta canción estuvo lista en octubre de 2014, no salió al mercado de una vez. Aceptó que tuvo temor, porque al mismo tiempo salió la melodía del colombiano Maluma titulada similar “El Ticky”, sin embargo uno de los managers le pidió a Montana, que no se desesperara, ya que su melodía “se iba explicar”.

Desde octubre la canción estaba lista, pero no fue hasta julio, que se dio el lanzamiento de “Picky” en los Premios Juventud 2015.

Comentó que para el remix de “Picky” pidió a Shaggy quien dijo que no, sin embargo Akon y Mohombi apenas la escucharon dijeron que sí.

Proyectos futuros

En medio de la entrevista, el chiricano habló de sus planes futuros y presentaciones. El próximo 30 de enero estará en Rumania. También tendrá conciertos en Italia, Portugal, Albania y Argelia.

Informó que el tema titulado “Envidia” tendrá un remix con el boricua Don Omar, canción que vendrá con la mezcla de los ritmos de cumbia y reguetón. Además señaló que el próximo 14 de febrero estrenará otro tema.

Otras facetas

Joey Montana también destacó que ha compuesto varias canciones para artistas reconocidos como Paulina Rubio, Thalía, entre otros. Sin embargo, destacó que su enfoque, en estos momentos es seguir consolidando su carrera.

El artista chiricano resaltó la importancia de las redes sociales, pues mencionó que hay grupos musicales que se dan a conocer por este medio, sin necesidad de haber sonado en las emisoras de radio en tu país.

Consideró que el éxito está en evolucionar y puntualizó que aprender el idioma inglés fue lo que contribuyó a que se fortaleciera su carrera. Para él, el ritmo es otro aspecto importante, que ayuda a que una canción se vuelva éxito.

Tras la entrevista, el artista felicitó a TVN Radio 96.5 por su aniversario.