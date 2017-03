La 'gordita' que se ha convertido en miss de Colombia

Siendo una joven con problemas de autoestima, decide iniciar estudios de teatro y cuenta que cuando logró el reconocimiento como actriz, sintió un poco más de seguridad para “levantar el pecho”.

Luego fue reconocida “como una mujer bonita” y le sugirieron que participara en el Concurso Nacional de Belleza.

Laura González, de 22 años de edad, ha sido elegida como señorita Colombia 2017 – 2018 y dice al diario El Tiempo que “Todos los jóvenes deben escuchar la historia y que si no le reconocen el trabajo que hacen, que no se preocupen porque no será así para siempre”.

Agrega que “si hacen las cosas con pasión y disciplina lograrán el reconocimiento en el ámbito que quieran”.

Cuenta que se dio cuenta de que la belleza interior era más importante que lo físico y siempre se sintió muy bien cuando se veía al espejo.