Profesor que se volvió famoso junto a su familia habla sobre el video viral

Kelly y su esposa Jung A-Kim, acompañados de sus dos pequeños, respondieron dudas y comentarios de los internautas luego de la fama por el curioso momento, compartido en Internet por el canal británico y que acumula más de 10 millones de reproducciones en diversas plataformas digitales.

"Hemos visto el video en múltiples ocasiones, nuestras familias también lo han visto y todos los que conocemos parecen pensar que es gracioso", expresó Kelly a BBC News.

La pareja del profesor en Corea del Sur se refirió a los comentarios, realizados por usuarios en redes sociales, que aseguraban que ella era la niñera de los niños.

Professor Robert Kelly speaks to us again - now we can officially meet his wife & children 😉 https://t.co/SmwRdyPOd7#BBCDadpic.twitter.com/smCE8iW431