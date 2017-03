Que un profesor “se ponga de cabeza” para dar una explicación a un grupo de estudiantes tendría que ser la norma y no la excepción de la regla en estos tiempos en los que es casi imposible lograr la atención de jóvenes y niños usando los aburridos e ineficaces métodos tradicionales. Por ello, no entiendo el alboroto.

El internet, las redes sociales, la televisión, la omnipresente publicidad, tienen miles de formas, codificadas o abiertas, no solo de mostrar la sexualidad sino de promoverla, muchas veces como mercancía y paradigma del ser humano. La sexualidad ha dejado de ser un elemento esencial de nuestra naturaleza para convertirse en un artificio promotor de la adicción al consumo.

¿Qué puede hacer esta versión gráfica de la profe Teresa de la labor de parto ante la invasión de contenidos audiovisuales, que están en todas partes y desvirtúan el verdadero sentido y valor de la sexualidad en nuestros niños y jóvenes? Creo que muy poco.

No es secreto que una sofisticada maquinaria elabora a escala universal mecanismos diseñados para incorporar de manera sistemática en nuestro imaginario colectivo la idea de que la máxima dimensión de la felicidad del ser humano es el consumo. Y el sexo vende. Ser sexis unas y metrosexis (o metrosexuales?) los otros. Nada vende mejor una marca de calzado que la imagen de una diva completamente desnuda con sólo que ese par de zapatos soñados.

No seamos ingenuos. Las horas y horas que somos cautivos de la web, el Facebook, instagran, tuiter, etc., no solo nos comunican o informan, también nos vinculan al mercado.

El fenómeno de las redes sociales ha conducido a la humanidad a estadios inimaginables, cambiando el modo como nos comunicamos, nos relacionamos (ahora somos menos presenciales), trabajamos, nos organizamos, divertimos y, por supuesto, nos formamos como individuos.

¿Cómo debemos responder a esta avalancha de cambios? No sabemos porque una de las características de este proceso es que la dinámica de los cambios desborda nuestra capacidad de explicar, entender y menos aún, actuar ante ellos. Además, es indiscutibles que muchos o la mayoría de esos cambios son positivos porque han acortado las distancias, impulsado las ciencias, incrementado la productividad y facilitado la vida de millones de personas.

Pero la invasión de las redes sociales a nuestra cotidianidad y a la privacidad misma de las personas, tiene un lado perturbador, y ha creado un enorme abismo para los llamados “huérfanos digitales” o analfabetos digitales, porque ya algún semiólogo o lingüista dijo que los llamados milenials son por definición “nativos digitales”.

A los nacidos durante el siglo pasado, antes del “big bang” de las nuevas tecnologías de la comunicación, no nos queda de otra que ver cómo nos adaptamos para no sucumbir oxidados en algún remoto rincón de la historia.

Por eso, a menudo, siento un poco de conmiseración hacia los señores del opus dei, de algunos pastores evangélicos y todo su aquelarre de alienados seguidores, cuando, intentan dar a los fenómenos sociales de hoy explicaciones que estuvieron en boga en el medioevo. Para ellos la educación sexual la deben dar los padres (como si la figura tradicional paterna y materna existiera en la mayoría de las “familias” panameñas); para ellos las escuelas son conventos, los maestros siguen siendo la figura autoritaria que hace docencia desde un púlpito.

Si ya en la segunda mitad del siglo XX era difícil obedecer a los arrebatos retardatarios de los fundamentalismos religiosos (no importa de cuál se trate), es poco probable que esos enviones conservadores terminen imponiéndose. El viejo sistema da sus últimos coletazos y estertores, pero está en fase de extinción. El principal aliado que le queda en el mudo de hoy al pensamiento conservador es la ignorancia, por eso la insistencia en que el sistema educativo permanezca en el colapso.

Es cierto que no son visibles las claves principales del proceso de formación de una nueva ética social que se corresponda al advenimiento de un nuevo proyecto civilizatorio. También es verdad que la crisis actual amenaza como ninguna otra anterior a la supervivencia de nuestra propia especie. La complejidad e incertidumbre de nuestro tiempo nos ha despojado de profetas. Simplemente no sabemos, como no sabían los indignados parisinos cuando tomaron La Bastilla que estaban marcando el fin y el inicio de una nueva era, como no sabía y nunca supo Cristóbal Colón que su ambición y tozudez había dado inicio a lo que hoy llamamos globalización.

No sé si de manera intuitiva o consciente, estudiantes y colegas reaccionaron apoyando a la profe, Tere apagando a tiempo las voces conservadoras de siempre que pedían acabar con su carrera de docente de mas 29 años de servicio. Hasta el MEDUCA hizo amagos de ponerse nuevamente del lado de los verdugos de Giordano Bruno y Galilei.

Pálido reflejo de la ausencia de la conciencia participación ciudadanas en la construcción del futuro país. La indiferencia de los panameños es la madre de la indolencia e impunidad en la que medran la caterva de corruptos enquistada en los tres poderes del Estado. ¡Qué pena!