¿Puede Martiz revelar el nombre de empresas involucradas en el desfalco a CSS?

“No puedo dar los nombres. Cambio y fuera. No me van a sacar ni un nombre. La ley lo prohíbe. La Ley de Transparencia lo prohíbe y la Constitución lo prohíbe. Y lo peor, la ley 51 en su artículo 16 dice que si digo eso, me botan.”

Vamos a chequearlo:

El director Martiz presentó el pasado jueves 3 de mayo una serie de querellas en el Ministerio Público contra los responsables del desfalco a la Caja de Seguro Social, volviéndose así en querellante dentro del proceso.

Con respecto a la divulgación de información, como los nombres de empresas implicadas,

El artículo 287 del Código Procesal Penal establece que “las partes y los funcionarios que participen en la investigación tendrán obligación de guardar reserva.”

Adicionalmente, el artículo 14 de la Ley de Transparencia indica que es de carácter restringido “Los asuntos relacionados con procesos o jurisdiccionales adelantados por el Ministerio Público y el Órgano Judicial, los cuales sólo son accesibles para las partes del proceso, hasta que queden ejecutoriados.”

Finalmente, la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social en su artículo 16 establece restricciones en el tipo de información que sus funcionarios pueden revelar y ordena la destitución de quienes no las cumplan.

Conclusión:

Por ser representante de una de las partes de un proceso penal abierto, el director Martiz no tiene permitido revelar los nombres de las empresas involucradas en el desfalco de la Caja de Seguro Social en esta etapa del proceso.

Por ende, las declaraciones del Dr. Alfredo Martiz SÍ PASAN el chequeo.