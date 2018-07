El presidente Varela y sus promesas para el deporte

“Estableceremos la Secretaría Nacional de Deportes para elevar el deporte panameño al sitio que se merece” y “Trabajaremos con las federaciones deportivas y el Comité Olímpico Nacional para acondicionar las instalaciones deportivas y aumentar el respaldo a los atletas panameños de alto rendimiento que nos representan a nivel internacional.”

Pandeportes ha sido el ente encargado del deporte nacional desde el 2007, año en que reemplazó al Instituto Nacional del Deporte (INDE), y no hay constancia de una iniciativa para crear una Secretaría Nacional de Deportes durante la administración Varela.

Con respecto a instalaciones de entrenamiento para atletas de alto rendimiento, desde hace más de 30 años existe el CEARE, o Centro de Alto Rendimiento, hoy ubicado en la Ciudad Deportiva Irving Saladino, el cual actualmente se encuentra en estado deplorable.

Hasta el momento no se han construido nuevos centros de alto rendimiento en este gobierno y se suspendió la construcción de las Ciudades Deportivas de Colón y David, al ser consideradas proyectos de alto riesgo.

Ante la falta de estos centros, atletas a lo largo del país se ven obligados a viajar a la ciudad para cumplir con sus entrenamientos, utilizar instalaciones no adecuadas, o acudir al exterior de ser posible.

Estas preocupaciones fueron compartidas por el futbolista panameño Felipe Baloy el pasado 26 de junio:

“No tenemos dónde entrenar… No podemos ya estar sin estructuras. No podemos no tener un centro de alto de rendimiento donde la selecciones pueda estar.”

En mayo de este año, el Presidente Varela expresó interés en la construcción de un centro de alto rendimiento para el fútbol panameño, aunque aún no se ha formalizado el proyecto.

Conclusiones

Aunque en este gobierno se han construido estadios e instalaciones deportivas comunitarias, no se ha creado la Secretaría Nacional de Deportes ni se han construido o acondicionado centros de alto rendimiento. Es por esto que ambas promesas NO PASAN el chequeo.