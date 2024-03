¡El sueño de Sabrina Palma es ganarse un Grammy!

Ciudad de Panamá/El mundo de la moda, lo “fashion” y el "glamour" dicen Sabrina. Sí, esta pequeña estrella tiene 10 años, reside en Hato Pintado y estudia en la Oxford School.

Sabrina es la feliz hermana mayor, su hermanito tiene solo ocho meses. Es venezolana, pero ama con locura este terruño panameño. Contó coqueteando con sus uñas recién pintadas que sus padres descubrieron su amor por las notas musicales y el micrófono cuando estaba bebé.

Desde chica estuvo en clases de canto, ha actuado en comerciales de televisión y hasta ha hecho teatro musical. Sabrina desea grabar películas, ganarse un Grammy y ser muy reconocida a nivel artístico.

Sabrina es una de las concursantes tan “fashion” que es fanática del “skincare” para cuidar su piel; no utiliza tantos productos, solo lo básico, pero son rutinas que no deben faltar en su diario vivir.

Aman a Panamá

Sabrina y su familia son de Venezuela. Llegaron cuando apenas ella tenía un año. Su padre nos contó el esfuerzo que se hizo para poder llegar a este país que ahora quieren y aman por todo lo que esta tierra les ha dado.

Y es que Sabrina está clara de la situación que vive Venezuela. No hay suministros, no hay pañales para bebés, fórmulas, no hay comida y eso le duele. Su padre detalló que tomó la decisión de venir porque un día estuvo buscando una lata de leche para Sabrina y jamás la pudo encontrar. No le parece justo que en pleno siglo se vivan estas impotencias, y más cuando se trata de la salud y alimentación de un niño.

