Antes de ir a Willie Colón, quiero decir que conozco poca gente que haya perdido el combate que quiera hablar de la pelea, ahí entiendo lo que dice el autor de Maestra Vida al porqué en Panamá todavía no hemos definido, ni querido definir, lo que ocurrió aquel 20 de diciembre de 1989.

El mismo día 20, Blades publicó un tuit que tenía un texto con su opinión sobre la invasión, que me imagino no era fácil condensar en 280 caracteres, y expresaba las mismas ideas que en la entrevista del reportaje de TVN, apuntando que es inconcebible que aún se sienta vergüenza del asunto para discutirlo públicamente. A los pocos minutos Willie Colón le respondió que “ha vivido toda su vida en USA”

Sé que Colón es nacido en USA, miembro del partido republicano, y quiero pensar que su respuesta, de la que después se disculpó, es porque está peleado con Blades, pero me costaba entender que era el mismo hombre que en un álbum junto a Rubén hizo los coros en la canción Tiburón, que es una amplia critica al intervencionismo yankee en América Latina y que incluso le costó el veto en algunas emisoras de radio de Miami.

Los dimes y diretes entre Blades y Colón, tampoco fueron muchos, tuvieron eco en Panamá entre los que no son fan de Rubén, no por su música, sino que no le perdonan su incursión política en 1994, que para algunos dividió votos dejando ganar al PRD y otros que lo acusan de PRD por ser ministro en el gobierno de Martín Torrijos, incluso diciendo que no se le vio en Panamá para los días mas agrios de protesta contra la dictadura militar.

El propio Blades ha contestado que su familia se fue a Estados Unidos precisamente por diferencias de su padre del mismo nombre con Noriega, Blades padre era policía y había trabajado con los que ostentaban el poder en ese momento y no se quedó en Panamá.

Escribo este blog dejando de lado lo personal de Rubén y todas las cosas que se le pueden achacar política y personalmente, abandonó el partido Papa Egoró y no se convirtió en dirigente político, hay quienes dicen que es divo y difícil de tratar, y hasta medio amargado en algunas cosas, y a otros simplemente no les gusta la salsa.

Maestra Vida, es un álbum de 1980, y una de sus canciones se titula déjenme reír (para no llorar), ahí hace critica a los políticos que prometen y no cumplen y además remata diciendo orden de golpe de estado, decretan los generales y viva yo, viva yo; cantar eso en 1980 era bastante osado, no solo en Panamá, sino en la mitad de América Latina, recordemos que en 1978 ya había sido irreverente en la canción Plástico del álbum Siembra, cuando en uno de los pregones grita: “Nicaragua sin Somoza” cuando todavía había guerrilla en el país de los volcanes contra el dictador.

En 1984 lanza Buscando América, ya sin la compañía de Colón, y su critica es mas abierta en la canción Desapariciones, que aplicaba a cualquier dictadura del continente en ese momento, era perfecta para Panamá, Chile, Argentina, Haití, Paraguay, la que usted quisiera, incluso el álbum fue censurado por la canción Decisiones, que fue la excusa para que no se vendiera en Panamá con la excusa de que habló “de la regla viene”.

Antecedentes es un álbum lanzado en 1988, cuando la dictadura en Panamá está en su punto más alto, es quizás de los menos conocidos sino fuera por la canción Patria, una canción escrita y cantada por Rubén Blades que es panameño y se ha convertido en el segundo himno nacional del país, y uno de sus versos dice: “ no memorices lecciones de dictaduras ni encierros, la patria no la definen quienes suprimen a un pueblo”, si usted no entiende que eso era contra Noriega entonces usted no entendió lo que se vivía en Panamá en 1988.

Es cierto que no vi a Rubén con un pañuelo blanco en la Iglesia del Carmen, pero lo internacional de su figura llevaba mucho mas allá de las fronteras la inconformidad y el hastío del pueblo panameño contra la dictadura de Noriega.

“ Se ven las caras de trabajo y de sudor, de gente de carne y hueso que no se vendió”

