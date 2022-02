Por Melissa Fernández (Periodista digital)



Este martes 8 de febrero se reveló la lista de los nominados a la edición 94 de los Oscar de la Academia y por primera vez, el nombre de una cinta panameña tenía la posibilidad de estar entre las 5 nominadas en la categoría de Mejor Película Internacional.

El director y documentalista panameño, Abner Benaim sería el responsable de poner a soñar al pequeño istmo centroamericano con el Oscar de la mano de su drama social convertido en película Plaza Catedral.

TVN-2.com conversó con Benaim, horas después que se conocieran los nominados y dijo “sentirse satisfecho con lo ocurrido”.

“ El honor de haber estado ahí es increíble, imagínate qué estás en la lista de las 15 mejores películas del año según la Academia de Cine de Estados Unidos, eso no es poca cosa, entonces obviamente estaban ahí las películas de directores que yo admiro mucho, películas muy buenas (…) Fue realmente increíble estar viendo en vivo el anuncio de las nominaciones con la posibilidad de que en algún momento pudiera ser llamado nuestro nombre y bueno estuvimos a punto. No se puede lograr todo lo que uno desea en la vida, pero estoy muy satisfecho con lo ocurrido y trabajado hasta ahora” confesó Benaim.

Plaza Catedral es la primera película en la historia del cine panameño que logra estar en el conocido “shortlisted” (Las 15 películas que buscan la nominación). Finalmente, la Academia decidió que las cintas Lunana: A Yak in the classroom (Bután), Flee (Dinamarca), Drive My Car (Japón), The Hand of God (Italia), The Worst Person in The World (Noruega) son las que se disputarán la codiciada estatuilla dorada.

Los panameños desde el 3 de febrero pueden disfrutar en las salas de cine local esta película.

“Panamá es el primer país en estrenar al público ya lleva una semana en cines y agradezco mucho la acogida que le han dado al proyecto. La verdad le va muy bien, recibo muy buenos comentarios”, destacó el cineasta.

Plaza Catedral se ha convertido en un símbolo retratado por el documentalista y cinematógrafo panameño, Abner Benaim, sobre las dificultades de crecer en América Latina. Con este largometraje buscó la manera de hacer una crítica social enfocándose en temas como la violencia juvenil.

La película trata de la historia de Alicia, una mujer que parece tener la vida resuelta, sin embargo, tras la repentina y trágica muerte de su hijo, se envuelve en culpa y dolor y se desvincula de todo lo que conoce como sociedad, matrimonio y hasta de sí misma. El panorama cambia cuando Alicia conoce a un niño que cuida coches frente a su departamento en Plaza Catedral, en un giro que le muestra la verdad y la realidad de lo que está pasando en el mundo.

“Lo que más me interesaba contar, era estas dos personas que vienen de mundos diferentes y tienen un encuentro inesperado que les cambia la vida,”, mencionó Abner en la entrevista, destacando que, la película está inspirada en sus vivencias, ya que el mismo director vivió en el departamento en donde se filmó la película.

El cineasta panameño se mostró agradecido con los panameños por el apoyo prestado y destacó que está trabajando en tres proyectos más que relatan vivencias de los panameños.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció en horas de la mañana los nominados a la edición 94 de los Premios Oscar, La transmisión comenzó poco después de las 8 a.m. con la compañía de Tracee Ellis Ross y Leslie Jordan como anfitriones de dicho acto, donde se conocieron los famosos nominados a los premios más importantes del séptimo arte.

Entre las películas con mayores nominaciones al Oscar se encuentra: The Power of the Dog con 12 nominaciones, Dune con 10 nominaciones, West Side Story y Belfast empatadas con 7 nominaciones cada una.