Advierten que aunque se adecúen 'salas y camas' no existe el personal para atender estas áreas

La llegada del mes de diciembre y las fiestas de fin de año han dado un duro golpe al sistema sanitario del país que está en estado crítico por el desenfrenado aumento de casos de COVID-19. El movimiento de miles de personas en las calles, locales comerciales abarrotados y las interminables fiestas que todos los fines de semana se detectan llevó al Ministerio de Salud (Minsa) a tomar nuevas medidas.

Desde la restricción de movilidad para compras durante los últimos días del 2020, la prohibición de entrada a playas, ríos, balnearios y áreas protegidas, y la cuarentena total desde el 24 de diciembre a las 7:00 pm hasta el 28 de diciembre a las 5:00 am, y posteriormente del 31 de diciembre a las 7:00 pm hasta el 4 de enero a las 5:00 am, son algunas de las medidas.

Sin embargo, el personal de salud que está en la primera línea de batalla, considera que las normas siguen siendo flexibles y es necesario endurecerlas para evitar un colapso del sistema en el primer trimestre del año y así poder resistir hasta que lleguen las vacunas. Para los gremios de salud será necesario establecer una cuarentena por al menos 15 días.

El doctor Domingo Moreno, dirigente de la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal), dijo que este repunte de casos es preocupante, ya que nos exponemos a mayor riesgo y peligrosamente, Panamá se está acercando al colapso del sistema sanitario.

Resaltó que, no solo se trata de un mayor número de casos, sino que los pacientes están llegando cada vez más graves y aunque se estén adaptando salas y camas no existe el personal suficiente para atenderlos, lo que ponen en riesgo al sistema de salud.

“El número de fallecidos es una evidencia de que algo no está marchando bien, probablemente la apertura que se hizo para darle vitalidad a la economía no fue la mejor medida porque algunos comercios no cumplieron estrictamente con las medidas de bioseguridad”, indicó el especialista.

Destacó que no solo se puede culpar a la población del aumento de casos, ya que hay un conjunto de factores que han precipitado la situación. “ Esperamos que las nuevas medidas, que son livianas, ayuden en algo, porque la cantidad de infectados va en aumento al igual que la pérdida de vidas”, sostuvo Moreno.

Pero en esta intensa batalla no solo están los doctores, las enfermeras juegan un papel importante en el trato y cuidado de los pacientes para que estos no empeoren su situación, desde estas filas se escucha hablar de agotamiento a causa de los intensos turnos que realizan y el aumento de pacientes con el mismo personal.

La presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá (Anep), Ana Reyes, estima que hacen falta medidas más severas y que se está improvisando en la toma de decisiones por lo que hace un llamado para que se establezca una mesa técnica ampliada como la que se tenía al inicio o mejor.

“Las medidas de ahora son desesperadas para ver si funcionan, pero nosotros tenemos que planificar medidas con una visión para el primer trimestre del 2021. Tenemos que planificar todos los recursos tanto el humano como el económico y el equipo que se tiene, todo lo tenemos que planificar de forma integrada”, indicó Reyes.

Ella coincide con el doctor Moreno de que es necesario el nombramiento de personal para atender la crisis sanitaria porque de nada sirve que haya camas e instalaciones si no se cuenta con el personal para atender a los pacientes de forma correcta, lo que provocaría que el número de muertes siga aumentando.

Explicó que, por parte de enfermería, se cuenta con una reserva de profesionales que están esperando ser nombrados, pero estos están en el interior y es en la capital donde se requiere mayor recurso humano porque es donde hay más incidencia de casos, pero muchos no quieren venir a la ciudad porque sus salarios quedarían en alquiler y alimentación.

“Tuvimos una conversación con el viceministro de Vivienda para que se buscaran opciones que garantizaran la vivienda de este personal y así poder traerlo, para esto es que haya conversaciones al más alto nivel”, sostuvo.

Para este domingo Panamá contabilizó 212 mil 339 casos acumulados, de estos 32 mil 705 están en aislamiento domiciliario 746 en hoteles, 1, 622 en salas y 192 en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Reyes afirmó que el personal de enfermería está agotado y se ha planteado la suspensión de vacaciones en el Complejo del Seguro Social, lo que no fue bien recibido por estos profesionales debido a que algunos llevan más de seis meses esperando este tiempo de descanso.

“Hay que buscar fórmulas para que descansen, si no se pueden dar los 30 días entonces por lo menos debemos garantizarles una semana, porque de lo contrario se van a infectar o enfermar y de igual manera estarán fuera del área”.

La presidenta de la ANEP indicó que hay que intensificar la educación a la población sobre el virus y los cuidados que se necesitan porque de nada servirá volver a una cuarentena, y disminuir los casos si al levantarse la medida se volverán a disparar y estaremos en la misma situación.

Resaltó que en estos últimos días las personas han salido a las calles a realizar compras y esto no tiene nada que ver con los estratos sociales ni el nivel académico ya que todas las personas se están comportando de la misma manera.

Hizo un llamado a los dueños y administradores de locales comerciales a intensificar las medidas de bioseguridad y guardar el aforo dentro de los establecimientos. “ Eso de volver a las salidas por géneros está bien, pero de qué sirve si los comercios no lo cumplen, esa medida nos puede ayudar a controlar esto”, sostuvo.

El actuar de los panameños durante las fiestas de fin de año y el acatamiento a las normas sanitarias serán claves para que el sistema de salud resista hasta la llegada de la vacuna, pero eso no significa que se podrá bajar la guardia, pues el uso de la mascarilla y el distanciamiento físico serán necesarios aún después de ser inmunizados, el ministro de Salud Luis Sucre advirtió que los efectos de la vacuna se verán tres meses después.

La necesidad de incrementar el recurso humano para hacerle frente a la pandemia es urgente y aunque en reiteradas ocasiones se ha hablado de la contratación de médicos extranjeros, aún no se tiene claro cuándo llegarán, mientras tanto el Minsa ya empezó a adecuar espacios para atender a pacientes de COVID-19, pero ¿Qué personal atenderá estas áreas? Esa es la gran pregunta que muchos se hacen.