Los fondos que se designan para becas de estudio representan una oportunidad y muchas veces se convierten en la diferencia entre la continuidad de los estudios o no a nivel universitario, sin embargo, este es un beneficio que por el momento solo llega a estudiantes de universidades oficiales y semioficiales, dejando sin atender a una población de la sociedad que acude a universidades particulares y que también pudieran necesitar de este apoyo.

Para atender esta necesidad, se ha presentado un anteproyecto de ley que modifica el artículo 2 de la Ley 1 de 1965, Orgánica del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) en el que se busca extender esta bonificación a estudiantes de universidades particulares.

Para el miembro de la Asociación de Universidades Particulares de Panamá (Auppa), Oscar León, esto sería positivo, ya que, con la situación económica causada por la pandemia de la COVID-19, muchos estudiantes no solo han migrado a centros oficiales, sino que algunos han dejado de estudiar.

“Todos los estudiantes siendo panameños merecen esa oportunidad, tanto los estudiantes de universidades públicas como los de universidades particulares quienes al estar en estas universidades hacen un esfuerzo extra para recibir este tipo de educación, así que muy favorable que puedan tener acceso a este tipo de becas”, manifestó.

El anteproyecto de Ley 188, presentado por la diputada de Cambio Democrático Ana Giselle Rosas, expone que en las universidades particulares hay estudiantes brillantes que se enfrentan a la realidad de que las becas están limitadas a universidades oficiales, calificándolo como una discriminación al alumno dependiendo del centro de estudios, sin considerar su capacidad académica.

“Existen miles de familias panameñas que hacen grandes esfuerzos y más en estos momentos de pandemia, para que sus hijos puedan ingresar y estudiar en las diferentes universidades particulares existentes en nuestro país, sin que esto signifique que no necesiten el apoyo del Estado para el aprovechamiento de sus capacidades académicas”, plantea el documento.

Por su parte León, indicó que actualmente las universidades particulares están haciendo planes solidarios, descuentos y becas a los estudiantes, no obstante, que puedan recibir becas de parte del Gobierno de Panamá sería muchísimo mejor para ayudarlos a solventar la situación.

“No solamente se están mudando a universidades públicas, están dejando totalmente de estudiar y esto sí es grave. Ya hay más de 250 mil jóvenes desempleados entre 18 y 29 años y al incrementar el número de

, entonces estopara la economía de Panamá y podría crear una grave situación de crisis para el país”, argumentó.

Aunque no pudo dar cifras exactas de la cantidad de jóvenes que están abandonando sus estudios, asegura que algunas universidades se han contactado con ellos vía telefónica para consultarles en qué universidad han continuado y no es el caso, debido a que no todos los planes de las universidades particulares están en las oficiales.

Destacó que las matrículas en universidades oficiales han aumentado a gran escala, en la medida en que están reportando arriba de 10 mil estudiantes, que son alumnos que antes estaban en universidades particulares.

En el 2021, el Ifarhu ofertó de 120 cupos para becas a estudiantes que cursan medicina en universidades privadas a través de un concurso, esta es una modalidad que ya lleva algunos años aplicándose, para darle la oportunidad a recién graduados a que puedan cursar esta carrera en una universidad diferente a la de Panamá donde los cupos son limitados.

El pasado 10 de enero culminó el concurso de becas generales en que se otorga este beneficio a estudiantes de escuelas primarias, y secundarias tanto oficiales como particulares, y a universidades oficiales para licenciatura y maestrías, aunque en redes sociales algunos participantes de estas últimas han manifestado su insatisfacción, pues, aunque tienen promedio superior al 2.5, no son beneficiados.

En total fueron 157,548 estudiantes que participaron en el último concurso de becas generales que realiza el Ifarhu.