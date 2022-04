Le digo por lo pronto que yo no llamo específicamente musicoterapia, sino terapia de la comunicación no verbal. Le digo esto porque el concepto es que musicoterapia parecería que lo que se usa específicamente es la música y en realidad el concepto para mí, digamos en la terapia Benenzon que realizo, es la comunicación no verbal con todo, todo tipo de sonido y todo lo que no es verbal, olores, temperatura, textura, todo aquello que es comunicar, pero que no tiene que ver con la palabra, por eso hablamos de no verbal todo el resto está incluido en este tipo de comunicación”, destaca el médico.