El impacto del accidente cortó la oxigenación del paciente, y aunque otra ambulancia de la Caja de Seguro Social llegó al relevo, el hombre no sobrevivió.

Este es uno -quizás el más grave hasta ahora reportado- de los casos de accidentes automovilísticos que se derivan del mal estado de las calles en todo el país. Un problema de arrastre que no solo incluye la falta de mantenimiento de las vías, sino la mala calidad de los materiales que se utilizan las pocas veces que se ejecuta el mantenimiento, además de la falta de seguimiento y supervisión.

En cada uno de los cinco primeros meses de este año se han registrado más accidentes automovilísticos que en los mismos meses del año pasado. Estadísticas oficiales dan cuenta de que en enero de 2022 se registraron 2,539 accidentes viales, los que representan un 62.97% más que los registrados en el mismo mes del año anterior. Y así sucesivamente: 41.5% más accidentes en febrero del 2022 vs febrero del 2021; 13.83% más accidentes en marzo; 21.4% más en abril y 26.38% más accidentes en mayo.

De acuerdo al Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial, del que Panamá forma parte, tanto los accidentes como los lesionados y las víctimas fatales disminuyeron paulatinamente desde 2018 hasta 2020, luego se dispararon nuevamente en 2021. Y en lo que va del 2022, el saldo producto de los 13,290 accidentes registrados por el Observatorio es de 3,126 lesionados y 101 víctimas fatales hasta mayo.

Si bien los accidentes están registrados por tipo – colisión, atropello, caída, choque, vuelco y otros– lo que no dicen las estadísticas es si el vuelco fue provocado por el mal estado de la calle, por ende no se puede dimensionar con certeza cuántas muertes pueden ser atribuidas directamente a la negligencia de las instituciones encargadas del mantenimiento de las vías. Es por esto que casos como el de la ambulancia que se accidentó tras caer en un hueco reavivan el debate del mantenimiento que realiza –o no– el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y sus contratistas y su efecto en el día a día de la población.

Las críticas en redes sociales demuestran una frustración creciente en la población por el mal estado de las avenidas y calles. Berta Tuñon (@BertaTC) virtió su indignación por el hecho en un tweet que acumuló más de 780 me gusta y al menos 270 retweets.

Tuñón también manifestó a este medio que “ es una cadena de negligencias tanto del Ministerio del Salud como del MOP y nadie se hace responsable”.

Otra usuaria se quejó de una caída en un hueco en el sector del Brisas del Golf donde “ gracias a Dios el carro no rebotó a la principal, pero la reparación del mismo salió por B./180.00, que no te los reembolsa el gobierno”.

Hace unas semanas ibamos por Brisas del Golf y caímos en un hueco donde gracias a Dios el carro no rebotó a la principal, pero la reparación del mismo salió por B./180.00, que no te los reembolsa el gobierno, que alguien busque al Ministro del Mop porque NO TENEMOS. https://t.co/oL7KqYlNYh