La semana seis mostró una reducción del 49% de los casos nuevos de la COVID-19, con respecto a la semana del 7 al 13 de febrero, con una caída de 32 mil 400 infectados a 16 mil 600.

Con respecto a los casos diarios, se está reflejando una disminución de 4 mil 633 a 2 mil 369. " La baja es de suma importancia, debido a que semanas atrás se reportaba el cuádruple de casos", dijo el médico epidemiólogo Arturo Rebollón, en el informe semanal brindado a TVN-2.com

De acuerdo con Rebollón, el comportamiento del virus sobre el país, muestra que semana a semana se está recortando a la mitad el número de contagiados, al tiempo que indicó que el COVID-19 está poniendo en perspectiva, que en unas dos o tres semanas, el país volverá al mismo nivel pandémico en que se encontraba antes de la ola de ómicron.

Asimismo, añadió el experto, se están reflejando caídas en el número de hospitalizaciones, con dos semanas consecutivas con salidas que ingresos de pacientes a centros hospitalarios.

Agregó que en la sexta semana epidemiológica salieron 194 personas de las salas de hospitales en las que estaban internadas. " Una de las caídas más grandes de los últimos cuatro meses", afirmó.

Por otra parte, las muertes por la pandemia ya presentan un descenso, con una baja en el promedio diario de decesos de 18 a 16. "La gran mayoría de estas defunciones tratan de personas sin esquema de vacunación anticovid o con enfermedades crónicas y terminales".

Por su parte, Eddy Cabrera, epidemiólogo y miembro de la Sociedad Panameña de Salud Pública, acotó que no solo están disminuyendo los nuevos infectados sino los porcentajes de positividad.

Agregó que preocupa que el proceso de vacunación de los menores de edad no va acorde con las proyecciones que se tienen, por lo que hay que seguir incentivando a los padres de familia a que lleven a su hijos a vacunar antes de que inicie el año lectivo 2022.

" Si bien no va haber Carnaval, las personas no han demostrado tener conciencia de las aglomeraciones, pues las mascarillas y la careta facial no se están usando adecuadamente", puntualizó.