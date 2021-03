¿Qué es Clubhouse? la nueva red social en la que todos quieren estar

Aprovechando el renacimiento del audio que tiene como protagonistas al pódcast y al audiolibro, aparece Clubhouse una nueva red social que nos aparta de la tiraría del video y la fotografía instaurada por TikTok e Instagram.

Desde hace varios meses esta nueva red social se va abriendo paso en el mercado y en lo que va del 2021 ha logrado alcanzar más de 3 millones de usuarios activos.

En sus foros destacan figuras del mundo de la tecnología como Elon Musk y Mark Zuckerberg, celebrities como Oprah Winfrey, Jared Leto, Ashton Kutcher y músicos como Drake y Kanye West.

Clubhouse fue fundada hace 11 meses por Paul Davison y Rohan Seth. Empezó a viralizarse rápidamente, primero en Estados Unidos y al poco tiempo en Europa y Asia. A principios de febrero, las autoridades chinas prohibieron su uso, que había empezado a popularizarse entre activistas que cuestionaban en sus foros, sobre todo, el poco respeto a los derechos humanos en el país asiático.

De acuerdo con el diario británico Financial Times la aplicación está valorada en más de $1,000 millones.

¿Una red para escuchar y ser escuchado?

Lo que hace que Clubhouse sea diferente a las redes sociales conocidas es la falta de texto, imágenes y videos: esta aplicación es solo de audio.

Todo sucede en tiempo real. Este app permite escuchar, a través de salas (rooms) o foros, conversaciones entre usuarios que quieren que otros oigan lo que dicen.

Cada sala tiene un moderador que concede la palabra a quienes leventen la mano porque quieren participar. Solo un cierto número de personas puede hablar. Aunque puedes simplemente escuchar lo que los demás están diciendo.

Lo que más gusta es que Clubhouse aprovecha la popularidad de los pódcast y crea un entorno donde fomentar el concepto de debate, de mesa redonda virtual en donde se puede aprender sobre cualquier tema.

Para Andrés Laguna, comunicador, productor de pódcast y bloguero, “desde hace un mes que utiliza Clubhouse he podido debatir ideas, afianzar idiomas y entablar diálogos enérgicos con personas dentro y fuera de Panamá y sobre una multitud de temas. A diferencia de otras plataformas, Clubhouse facilita intercambios verdaderos, con matices y explicaciones —un lujo que no puede darse con solo 140 caracteres— La app me ha permitido crear relaciones con otros profesionales de manera más cercana y menos formal que en otros escenarios online".

La clave está en que, al acceder a la aplicación, se seleccionan los gustos e intereses, y un menú permite ver las salas de acuerdo con esa información. En las salas se indica el tema que se trata, quiénes son los expositores y el número de personas que participan.

Aunque también puedes iniciar una sala virtual propia.

"Alfonso Grimaldo y yo hemos co-moderado el room Pro Mundi Beneficio los tres últimos sábados para platicar sobre diferentes asuntos de política exterior panameña. Me complace que cada vez que abrimos este espacio, nuevos usuarios entran y participan de la conversación. Así, he sido testigo de como Clubhouse gradualmente se posiciona como una de las mejores plataformas para despertar la curiosidad, informarse, cuestionar y aprender”, señaló Laguna.

Solo se entra con invitación

Otra de las singularidad es que para entrar solo puedes hacerlo con una invitación de otro usuario.

Lo primero, es descargarse el app que, de momento, solo está disponible para iOS, aunque ya se ha anunciado que pronto lo estará para Android.

Luego hay que registrarse con una dirección de correo electrónico, una contraseña y un número de teléfono celular, y activar la invitación recibida. Cada usuario de Clubhouse dispone de dos invitaciones, pero puede adquirir más cuando estás activo o si se crean salas de debate.

El interés que ha despertado y su dificultad para entrar en ella han creado un “mercado negro” para comprar invitaciones. En Estados Unidos hay invitaciones que se cotizan por 89 dólares en eBay. Sin embargo, los expertos advierten del riesgo de terminar siendo víctimas de un ataque informático.

Preocupaciones en cuanto a la privacidad

Como casi todas las aplicaciones de redes sociales en el mercado, Clubhouse ha generado dudas en materia de privacidad.

La propia aplicación afirma en su política de privacidad, que todas las conversaciones se graban para después poder investigar posibles incidentes y cuando se instala en el teléfono, pide permiso al usuarios para utilizar el micrófono.

"Si un usuario informa una infracción de confianza y seguridad mientras la sala está activa, retenemos el audio con el fin de investigar el incidente y luego lo eliminamos cuando se completa la investigación", dice Clubhouse.

Sin embargo, sólo Clubhouse decide si un audio se mantiene a largo plazo. A muchas personas les molesta que los términos y condiciones del app impidan a los usuarios grabar sus propias conversaciones.

Algunos críticos también se preguntan qué acceso tiene la aplicación a los contactos telefónicos de quienes se unen.

Para invitar a amigos a la red social, la aplicación utiliza tus contactos para sugerirte personas y los ordena según el número de conocidos que tus amigos tienen dentro de esta aplicación.

Clubhouse también es un fenómeno musical

Ese chico que sonríe de perfil en el nuevo logo e imagen del app es Axel Mansoor, el organizador del Lullaby Club donde cada día, a las 9 de la noche (hora del Pacífico) se entonan canciones de cuna. Su rostro reemplaza al cantautor, guitarrista y activista cultural Bomani X, quien fue la imagen el año pasado.

Según los fundadores, “ lo ideal sería que Clubhouse fuera lo más parecido a una plaza del pueblo, un lugar de reunión donde vecinos de todas las edades, procedencias e ideologías pudieran converger”.

De momento está lejos de convertirse en eso. Lo que sí es que cada vez más las herramientas de audio han ido ganando terreno en las redes sociales ya establecidas.

El año pasado, Twitter lanzó Spaces, una función para crear chats de audio entre diferentes personas y más recientemente Instagram se ha unido a la tendencia con una mejora parecida para sus usuarios.

Sin duda el renacimiento del audio gana cada día más adeptos al alejarnos de la estética "zoom" que tanto cansancio provoca entre quienes están sometidos diariamente a horas frente a las pantallas.

Para los expertos otra ventaja de las aplicaciones de audio es que se pueden disfrutar de lo que nos interesa mientras realizamos otras actividades como ejercicios, limpiar la casa o cocinar. Es como en épocas pasadas, cuando la radio era el principal entretenimiento de muchas personas.