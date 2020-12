El consejo de una psicóloga para celebrar la Navidad en medio del confinamiento

Sin duda alguna este ha sido un año totalmente fuera de lo común. La Covid-19 ha trastocado nuestros planes, cambiado nuestros hábitos y ha afectado nuestras relaciones sociales y familiares.

Con la emergencia sanitaria se han perdido muchas vidas y se ha desatado una crisis económica sin precedentes.

La pandemia nos ha forzado a mantener distancia y nos ha llevado a cambiar nuestra forma de socializar.

Por tanto, este conjunto de situaciones ha desencadenado sentimientos de soledad y aislamiento, que se entrelazan con la incertidumbre y la nostalgia en estas fechas decembrinas.

No es fácil responder a la pregunta de ¿Cómo celebrar la Navidad en tiempos de coronavirus? De acuerdo con la psicóloga Vianka Quintero, lo que nos toca es enfrentar como seres humanos en este momento vital es nutrirnos de esperanza y resignificar la importancia de la vida y la salud.

Quintero recomienda adornar ya que esto produce un cambio neurológico que puede traducirse en felicidad.

Esta acción aumentará la dopamina, una hormona de bienestar”, aseguró la experta.

Agregó que en estos tiempos de pandemia contamos con un gran recurso y la posibilidad de utilizar la tecnología con el fin de poder vernos y hablarnos, “ sabemos que no es igual al contacto físico, sin embargo, es una excelente opción para poder vernos ante estos momentos de dificultad en los que los traslados a diversas partes están totalmente limitados”.

Céntrate en los que sí están

Si ha perdido un familiar, Quintero aconseja intentar poner en valor la oportunidad de reunirnos con los que todavía están con nosotros.

“Es importante hablar con los más pequeños de la casa concientizarlos de la situación actual adaptándolos a su edad para que puedan entender y sobre todo crea un ambiente amoroso ya que ellos han sido afectados grandemente”, acotó.

A pesar de las restricciones, la pandemia nos ofrece la oportunidad de ser creativos y de simplificar las cosas durante esta Navidad. Lo importante es enfocarnos en crear nuevas memorias y no en lo que pudo haber sido o lo que falta.

Lo conveniente es ser proactivos y elegir decisiones saludables para usted y su familia.

“Lo más valioso de esta Navidad es que nos enseña que el mejor regalo es la salud, Aunque no podamos celebrar juntos estas fechas no olvidad que para el corazón no hay distancia. Felices fiestas”, puntualizó la experta.