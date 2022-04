El conocido "corredor de las playas" fue un proyecto diseñado para acelerar el tráfico hacia y desde el interior de Panamá, especialmente durante fines de semana y en medio de actividades festivas. Más de dos años han pasado desde que se rompió parte de la interamericana para levantar la estructura. ¿Qué ha pasado? ¿Verá la luz este proyecto paralizado que genera gran congestionamiento vehicular hoy día?

El pasado 17 de abril, miles de panameños que retornaban del interior del país a la capital, tras celebrar la Semana Santa, volvieron a vivir el viacrucis que significa hacer turismo interno en provincias centrales, Chiriquí y Bocas del Toro, debido a la poca oferta vial que existe.

En el gobierno del expresidente Juan Carlos Varela (2014 - 2019), se levantaron proyectos que representaban una esperanza para quienes viajan en fechas especiales a estas regiones del país. Se trata del Corredor de las Playas y el efímero sueño de un tren hasta Chiriquí.

TVN-2.com consultó con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) sobre la situación del proyecto de Corredor de las Playas que, en el 2021 se informó que tendría que ser modificado, rediseñado y reducido hasta El Espino en La Chorrera, sin embargo, a casi un año la respuesta sigue siendo la misma.

“Como ya hemos comentado en meses anteriores, el proyecto denominado Ampliación a 6 Carriles – Corredor de Playa Tramo 1 se encuentra en el proceso de trámite de adenda para reactivar dicha obra”, fue la contestación del director de proyectos Gilberto Marengo.

Continuó diciendo que actualmente, el Ministerio de Economía y Finanzas está culminando la evaluación y análisis del modelo financiero, ya que, se trata de un proyecto de modalidad de financiamiento.

“ Con la reactivación de este proyecto se espera culminar el viaducto de La Chorrera y mejorar el flujo vehicular hasta el área de El Espino. En las próximas semanas se espera continuar el trámite en Contraloría General de la Republica y poder así reactivar esta obra que será parte de la reactivación económica en la provincia de Panamá Oeste”, argumentó.

El proyecto inicial contemplaba un poco más de 32 kilómetros y llegaría hasta Santa Cruz en en el distrito Chame bajo un costo de B/. 606,000,000 y debía ser entregado en febrero del 2020 según consta en el plan original de la administración pasada.

Para el economista Felipe Argote, es importante reactivar estos proyectos, debido a que la crisis económica que atraviesa el país pasa por la falta de ejecución de proyectos de obras públicas que generen plazas de empleos como lo es el Corredor de las Playas, el Cuarto Puente y hasta el tren hasta Chiriquí, este último completamente descartado por la administración actual.

“El tren no está dentro de los planes de inversión del Estado, por no tener viabilidad financiera, ni presupuestaria”, dijo Rafael Sabonge, titular del MOP.

Argote destaca que la continuidad de estos proyectos generarían plazas de empleos y esos trabajadores utilizarían el dinero que ganan en el mercado de abastos, centros comerciales, restaurantes entre otros comercios que a su vez contratarían a otras personas para suplir la demanda y así se crea una cadena donde la economía del país se ve beneficiada.

No obstante, si no hay empleos las personas pierden su capacidad adquisitiva y no tienen dinero para comprar.

“ No importa todo el incentivo que haga el Estado regalándole a las empresas enormes exoneraciones y subsidios si no tienen compradores. Por eso la reactivación económica se tiene que dar por el lado de la demanda, y la demanda se genera creando empleos, y el empleo en este momento no se crea con turismo, es con la construcción”, expresó Argote.

Para el economista, la construcción de la línea del metro hacia Chiriquí sí es posible, ya que, aunque se habló de B/. 4 mil 100 millones, esto se no se construirá en un año, sino en seis o siete años y se podría dividir el monto presupuestario anualmente.

“Es totalmente financiable, es totalmente posible, no es un problema de falta de capacidad, lo que pasa es que todos los préstamos que se están pidiendo los están pidiendo para pagar planilla, 700 millones de dólares más, si solo necesitan 450 millones anuales para hacer el tren a Chiriquí y se están gastando B/. 700 millones adicionales, se pueden hacer dos trenes hacia Chiriquí con esa plata que se está pagando a los copartidarios, y amigos”, aseguró.

Continuó diciendo que están totalmente desenfocados porque están más interesados en el subsidio, pagar a los copartidarios para que voten por ellos que realmente hacer crecer la economía.

Para el economista son proyectos que podrían resolver el conflicto vial hacia el interior en fechas festivas, aportar al turismo y mejorar la economía de esta región del país, pero, parecen no ser prioridades del gobierno de turno.