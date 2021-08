“No soy arquitecto, soy diseñador gráfico, llegué a Panamá desde el 2015 y siempre me ha gustado la arquitectura moderna, así que me doy cuenta de que aquí hay mucha riqueza de la arquitectura moderna, entonces me abro una cuenta de Instagram en el 2016, pero era un hobbie para mis amigos para compartir lo que estaba viendo, se hizo popular, gracias al alcance que ha tenido. Y el "Modern Walking Tour" nació en marzo cuando una amiga me pidió hacer el recorrido y desde entonces lo he estado haciendo todos los domingos”, explica Daniel.