Discusión de reformas electorales en medio de la pandemia ¿Qué dicen los participantes?

Con la nueva normalidad, el escenario de debate para el análisis de las reglas que se implementarán en los comicios de 2024 se ha visto abocado a lo virtual, lo que de acuerdo con expertos consultados por TVN-2.com, no debe ser visto como un obstáculo, sino como un medio para pluralizar la participacíón en esta trascendental discusión.

Meses no son suficientes para el análisis

A consideración del diputado Gabriel Silva, los meses que restan de 2020 no son suficientes para abordar los diferentes temas que asegurarán, que en el 2024 Panamá tenga una elección más justa, más transparente y menos costosa para los candidatos.

Temas como los costos de campaña, participación de partidos políticos nuevos, el voto plancho, selectivo, alianzas, la elección de diputados, son al parecer de Silva, temas complejos y técnicos, que requieren que se involucre la mayor cantidad de ciudadanos posibles, no solo de una manera virtual, sino también presencial para que nadie se quede por fuera.

"La Asamblea decide que cambia y que no"

De acuerdo con Fernando Cebamanos, expresidente del desaparecido partido Frente Amplio por la Democracia (FAD), las Reformas propuestas desde el TE, al ser numerosas, requieren de un examen detallado, el cual se hará en los próximos días, pero sigue siendo lamentable que la Asamblea Nacional, sea el ente que decida que se cambia y que no.

Para Cebamanos, de este debate deben salir cambios en diferentes aspectos. " Me interesa en particular que se reduce el presupuesto pre electoral. El anterior era excesivo. Sin embargo no he visto sobre la distribución del presupuesta. El anterior presentaba un acto inconstitucional al favorecer un financiamiento mayor a los partidos grandes mientras que la Constitución establece un financiamiento igualitario. No he podido ver detalle sobre el financiamiento privado que consideramos debe ser eliminado para evitar desigualdades y sobretodo subordinación a los grandes intereses económicos", opinó.

¿Qué dice el TE?

En tanto, para Alfredo Juncá, magistrado del Tribunal Electoral (TE), el principal reto que enfrenta la discusión de las reformas electorales es precisamente la modalidad que debemos utilizar ahora para continuar con el debate.

" No es lo mismo estar todos frente a frente en condiciones más “amigables”, por así decirlo que, tener que llevar adelante el proceso de forma virtual. Que si bien es cierto nos permite desde la comodidad de nuestra oficina o nuestros hogares poder llevar adelante nuestro trabajo, le quita algo del elemento humano a la discusión. Sin embargo, una vez superadas esta barrera tecnológica y familiarizados con la herramienta a utilizarse podremos lograr, y estoy seguro de que lo vamos a hacer, tener una discusión de altura que nos permita sacar el paquete de reforma a tiempo". expresó.

Sobre los puntos a abordar, Juncá indicó que son 207 artículos aproximadamente los que se analizarán, contrario a lo estipulado en el paquete original que era una reforma integral del Código Electoral.

Los principales temas van a ser: participación de la mujer, distribución de las curules en los circuitos plurinominales, las candidaturas por libre postulación, y la utilización de elementos tecnológicos para poder llevar adelante un buen proceso de recolección de firmas de apoyo.

De igual manera, dijo el magistrado, la justicia electoral va a tener un gran componente de artículos que se van a estar modificando y el más importante de todos es el proceso electoral, el cual se va a ver afectado en su calendario electoral.

El calendario electoral ahora va a ser mucho más extenso y por ello debe empezar antes, y así poder cumplir con el anhelo que tiene el Tribunal de tener a todos los candidatos en firme al 31 de diciembre del año 2023.

Primera reunión virtual

El pasado jueves 3 de septiembre se reiniciaron las reuniones de la comisión de reformas electorales de manera virtual para echar a andar el proceso de reuniones.

El Tribunal Electoral ha estado trabajando durante los meses de la pandemia en el nuevo paquete de reformas, en las diferentes propuestas, pero sobre todo en un nuevo procedimiento que permita continuar con la labor.

" No es que hemos estado esperando para ahora arrancar hemos estado trabajando, hacemos partícipe de este esfuerzo a los integrantes de la comisión nacional de reformas electorales", añadió Juncá.

Agregó que la primera reunión ayudó a establecer el inicio del calendario de actividades académicas el cual se dio el viernes 4 con la vídeo conferencia de Fernando Tuesta Soldevilla sobre “ Sistemas de elección de diputados en America Latina”.

Para esta semana se va a estar tocando el tema de los sistemas de elección en otros países y la paridad de género en la representación de los diputados.

Con este tipo de actividades académicas para los comisionados, resaltó Juncá, se espera brindar más insumos cosa de que se puedan tomar decisiones informadas.

De igual manera, se revisó el informe del portal web de la actualización electoral en donde se han recogido más de 3,000 propuestas de ciudadanos, y se repasó el decreto que establece el nuevo procedimiento de reuniones virtuales, por lo que finalmente este jueves se realizará el debate sobre los primeros artículos de la reforma electoral.

La respuesta de los actores llamados a las discusiones, según el TE ha sido fue bastante positiva, con la representación de todos los sectores.

"Habiendo iniciado esta semana y tomando en cuenta de que la primera reunión de trabajo sería a mediados del mes de septiembre, consideramos que para el mes de diciembre del 2020 debemos tener el proyecto de reformas. Si no logramos concluir en esta fecha, será en una fecha muy cercana ya que el Tribunal Electoral desea presentar el paquete de reformas a la Asamblea Nacional en los primeros meses del año 2021, para que pueda ser discutido con tiempo", destacó el Magistrado del TE.