Por Fermín E. Estribí S.



¡Llegó el gran día! Es el 10 de octubre de 2021 y la Selección de Fútbol de Panamá juega un partido importante contra Estados Unidos, en su camino dentro del Octagonal de Concacaf rumbo al Mundial Catar 2021.

Desde temprano, José "Coki" Domínguez se prepara para, una vez más, unirse a sus "hermanos" de la Extrema Roja y apoyar al equipo panameño.

Con su camiseta de la "sele" puesta y su rostro pintado con los colores de la bandera panameña, "Coki" se dirige al estadio Rommel Fernández para alentar a los 11 "guerreros" que defenderán los colores patrios en la cancha.

"Empecé a apoyar la Selección de niño", recordó. " Me pinto la cara con los colores de mi país para hacerles ver a los jugadores que hay alguien que los respalda".

Para "Coki" el fútbol es su pasión. Anteriormente lo practicaba y, en el proceso, nació un amor entrañable por ese deporte que refleja cada vez que juega la Selección ya sea en Panamá o en el extranjero.

"Cuando estoy en el exterior las cámaras me buscan, porque me ven con la cara pintada apoyando a la selección", comentó. "Cada vez que escucho el himno se me eriza la piel, se me salen las lágrimas y cuando me pinto la cara muestro mi amor a la selección, porque yo amo a la Selección".

Así como "Coki", hay muchas personas alrededor del mundo que respaldan a sus equipos favoritos con disfraces, vistiendo los colores representativos de esos conjuntos y con sus caras pintadas.

Una conducta social

Janina Castro, docente del Departamento de Sociología en la Universidad de Panamá, resaltó que el deporte es un "producto cultural" que, mas que ser un medio recreativo, es un factor de identidad dentro de una colectividad.

"El disfrazarse, pintarse el rostro o vestirse con los colores favoritos de sus equipos son distintivos que, de una u otra manera, generan identidad, pues las personas no pueden ser pasivas completamente, siempre se deciden a quién apoyar", indicó.

Castro agregó que los fanáticos se arraigan a sus equipos favoritos y ese arraigo se refuerza con la "defensa de los emblemas" de esos elencos. También señaló que el seguimiento que estas personas le dan a sus equipos "mantienen vivos" esos símbolos distintivos, aunque no es así todo el tiempo.

"Estas formas de identificación no necesariamente implican algún tipo de arraigo con el equipo, sino que en muchos de los casos está vinculado al reconocimiento social, o para seguir modas, por ejemplo: 'voy al equipo x porque está tal jugador'. Cuestión que ha aprovechado la economía del mercado al promocionar los distintivos de los equipos o los medios de comunicación que interpretan el desempeño del equipo a partir de las derrotas y victorias otorgándoles significados identitarios y motivando a las personas a llevar elementos que distinguen a sus equipos", expresó.

La naturaleza gregaria de los seres humanos se refleja, de acuerdo la docente, en la apropiación que hacen los fanáticos de los dispositivos o símbolos que identifican a sus equipos favoritos, lo que también se ve en el apoyo que se le da a las selecciones nacionales de cualquier disciplina deportiva.

"Aquí nos referimos a la identidad como una construcción social e histórica que se encuentra en permanente transformación. Es la forma en la que los ciudadanos se apropian culturalmente y utilizan distintos dispositivos o símbolos como por ejemplo el himno, la bandera, el escudo hasta la selección nacional de determinado deporte", explicó.

"La identidad es algo abstracto, pero es necesario como punto de referencia", Claude Lévi-Strauss.

Castro considera que "la comercialización creciente" influye en la manera como las personas respaldan a sus conjuntos favoritos.

"Es posible que el deporte esté dejando de ser una práctica desinteresada en pro del bienestar físico de las personas para asumir el carácter de una rama del entretenimiento mediático, con los problemas consecuentes de la alienación del trabajo, y la expropiación del tiempo libre", puntualizó.

Más allá de las razones por la que se da ese tipo de comportamiento, muchos fanáticos del deporte continúan expresando su amor a sus equipos con disfraces y pinturas faciales, alegrándose en las victorias y llorando en las derrotas.

En el caso de "Coki", ya sea que la Selección de Fútbol de Panamá gane o pierda, él la seguirá apoyando porque el amor se refuerza con la fidelidad. Aunque ese 10 de octubre, todo fue felicidad para él, sus "hermanos" de la Extrema Roja y el pueblo panameño.