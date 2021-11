La nueva entrega de los estudios Disney está llena de magia y cultura, transportándonos a la atmósfera mágica y vibrante de la cultura y la naturaleza colombiana.

La nueva cinta animada cuenta la historia de los Madrigal, una familia extraordinaria que vive escondida en las montañas de Colombia, en una casa mágica, en un pueblo vibrante, en un lugar maravilloso conocido como un Encanto.

La magia de este Encanto ha bendecido a todos los niños y niñas de la familia con un don único, desde súper fuerza hasta el poder de sanar. A todos, excepto a Mirabel. Pero cuando descubre que la magia que rodea al Encanto corre peligro, Mirabel decide que ella, la única Madrigal sin poderes mágicos, podría ser la última esperanza de su excepcional familia.

Durante 10 años, Mirabel ha aceptado con una sonrisa que, por algún motivo, no recibió el don de un poder mágico cuando cumplió 5 años.

La codirectora y coautora Charise Castro Smith (autora de la obra de teatro Feathers and Teeth y autora de La maldición de Hill House) dice: “Mirabel es ese tipo de personas que quiere caer bien a todos, que siente la necesidad de compensar el hecho de no haber recibido un don. Siempre intentó convencerse de que no le molesta la dinámica de su familia, pero en su interior sí le molesta. Realmente quiere un cambio. Su proceso es reconocer su valor intrínseco y encontrar su lugar en esta familia”.

La familia como centro

Antes de elegir el escenario, incluso antes de imaginar a alguno de los personajes, los realizadores detrás de la nueva película animada de Walt Disney Animation Studios, Encanto habían decidido que el corazón de su nueva película sería la familia.

Encanto explora las relaciones inspiradoras y a la vez complicadas dentro de las familias, especialmente aquellas en las que varias generaciones conviven en un mismo hogar. “Nos pareció fantástico contar una historia que no tratara solo sobre un par de personajes, sino sobre una familia extendida grande”, dice el director, Byron Howard, ganador del Oscar, “Queríamos celebrar e intentar entender la dinámica compleja de las familias grandes. ¿Cuánto conocemos a nuestras familias? ¿Cuánto nos conocen ellas a nosotros?

Por otra parte, Jared Bush, su director y guionista, añade: “La historia trata sobre la forma en que las personas más cercanas, especialmente la familia, no siempre nos ven, o no siempre nos entienden del todo. Y, de la misma manera, nosotros no les mostramos nuestro verdadero ser a nuestros seres queridos por muchos motivos. Nuestra historia muestra cómo la integrante de una familia que siente que es a quien menos ven puede aprender a ver a toda su familia y, en definitiva, verse a sí misma”.

Reparto de voces

Las voces confirmadas tanto para la versión en inglés como para la versión en español para América Latina y España son María Cecilia Botero (Abuela Alma), Mauro Castillo (Félix), Angie Cepeda (Julieta) y Carolina Gaitán (Pepa). Por su parte, Olga Lucía Vives realizará el doblaje para la versión en español para América Latina y España de Mirabel.

Completan las voces para la versión original en inglés, John Leguizamo (Bruno), Stephanie Beatriz (Mirabel), Wilmer Valderrama (Agustín), Diane Guerrero (Isabela), Jessica Darrow (Luisa) Adassa (Dolores), Rhenzy Feliz (Camilo) y Ravi-Cabot-Conyers (Antonio).

La 60° película original de Walt Disney Animation Studios, dirigida por Byron Howards y Jared Bush, con la codirección de Charise Castro Smith y la producción de Clark Spencer e Yvett Merino se estrena en América Latina el 25 de noviembre de 2021.

Tradición musical

Para honrar la profunda tradición de Walt Disney Animation Studios de construir historias a través de la música y las canciones, Encanto tiene ocho canciones originales de Lin-Manuel Miranda.

Miranda es el creador y protagonista original del musical de Broadway , Hamilton, que ganó el premio Pulitzer de teatro en 2016, tuvo 16 nominaciones para los premios Tony, de las cuales ganó 11, y este año 12 nominaciones para los Emmy por su transmisión en Disney+.

Su trabajo en Moana, de Disney Animation, le valió un Grammy a la mejor canción escrita para medios audiovisuales, y una nominación al Oscar por la mejor música escrita para películas por la canción original “How Far I’ll Go”.

Para Miranda, la idea de sumarse a una película desde el inicio fue especialmente atractiva, pero fue la idea original la que realmente lo atrajo. “Empezaba por la familia”, dice Miranda. “La noción de un musical sobre la familia que aborde las complejidades y relaciones entre todos sus integrantes era muy interesante. Al principio contamos muchas historias personales y uno de los temas que aparecía todo el tiempo era cómo encajarían nuestros familiares en los diferentes roles. ¿Cómo cambian esos roles con el tiempo? ¿En qué aspectos no cambian?”.

Inspirada en Colombia

Ambientada en Colombia, la película acoge la diversidad, la cultura, a la gente y, por supuesto, su música. La locación, dice Bush, se decidió totalmente en función de la historia. “Al principio sabíamos que queríamos contar la historia de una familia numerosa donde se tocaran los temas de la percepción y la perspectiva”, dice Bush. Mucho de Latinoamérica es una combinación de pueblos con legado indígena, africano y europeo. Colombia se considera el lugar de confluencia de toda la cultura latinoamericana, y queríamos que esto se reflejara dentro una misma familia, los Madrigal”.

Los realizadores crearon con agudeza un telón de fondo profundamente inspirado en Colombia para la historia de Mirabel. “Buscamos expertos en cultura, antropología, diseño de vestuario, botánica, música, idioma y arquitectura colombianas, por mencionar a algunos”, dice Merino. “Hablamos con ellos durante horas acerca de todo, desde plantas nativas hasta cómo se construían las casas en esa región en aquella época”, continua. “Una vez que nos concentramos en Colombia, supimos que queríamos ofrecer una representación realista del área y la extraordinaria cultura. Y la clave para eso fue crear nuestro Fondo de Cultura Colombiana, un grupo de expertos que aportaron su saber a la producción, tanto en los grandes temas como en pequeños detalles: desde la forma correcta de asar maíz hasta el detalle más ínfimo de la vida cotidiana”.