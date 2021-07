Especialistas aseguran que las vacunas contra la COVID-19 cumplen sus objetivos

Un bajo porcentaje de personas cubiertas con primera y segunda dosis de vacuna contra la COVID-19 ha adquirido la enfermedad, pero la protección desarrollada por los medicamentos ha evitado hospitalizaciones y muertes, demostrando la efectividad de las vacunas.

Para algunos médicos llamar a estos eventos "fallas vacunales" no sería lo correcto, debido a que ninguno de los medicamentos desarrollados contra la enfermedad cubren al 100%, y cumplen el objetivo de que los pacientes no desarrollen una afección grave, y en su lugar la mayoría son asintomáticos o presentan síntomas muy leves, por lo que prefieren llamarla infección post vacunación o irrupción.

Esta infección en el mayor de los casos ocurre dos semanas después de la segunda dosis, según manifiesta el doctor Eduardo Ortega en su cuenta de Twitter.

Ortega, miembro del Consorcio de Investigación de Vacunas COVID-19, indicó que apenas un 0.3% de las personas vacunadas con Pfizer y AstraZeneca han contraído el virus poco después de adquirir el medicamento, sin embargo, ninguna de estas personas ha enfermado de forma grave.

Los que están en UCI no estaban vacunados. En Panamá tanto para AZ como para Pfizer la frecuencia de fallas vacúnales (positivo dos semanas después de la 2da dosis de cualquiera de las dos vacunas) es inferior a 0.3%. https://t.co/7YD9b1Jkie — Eduardo Ortega-Barria (@EOrtegaBarria) June 28, 2021

Pese al avance en el programa de inoculación en Panamá, con la llegada de la tercera ola la mayoría de los casos positivos se registran entre jóvenes, pero los adultos en el rango de edad de 60 a 79 años son los que más aportan al número de muertes diarias, por lo que la edad y enfermedades crónicas siguen siendo determinante en la tasa de muertes.

Ortega explicó en Noticias AM, que en países como Israel donde se ha regresado al uso de mascarillas es debido a que un 40 % de su población no tiene el esquema completo de la vacuna, entre ellos algunos que no han adquirido ni siquiera la primera dosis y es necesario protegerlos ante variantes como la Delta.

Resaltó la importancia de la vacunación para evitar desarrollar un covid severo que lleve a la muerte.

“Sin duda, vacunados están más protegidos. Dos dosis de AstraZeneca protegen 92% y Pfizer 96% contra hospitalización”, señaló.

Por su parte, el doctor Julio Sandoval exponía en la misma red social que los pacientes hospitalizados tiene entre 20 y 50 años de edad, con el común denominador de que ninguno está vacunado, aunque hace la salvedad de que los fármacos no protegen al 100% contra el contagio de la enfermedad.

“La vacunación está cumpliendo sus principales objetivos: evitando muertes y hospitalización en personas vulnerables mayores de 60 años, enfermedades crónicas y personal expuesto, las personas que se están contagiando estando vacunados (10%) cursan con enfermedad leve no se agravan ni mueren”, explicó Sandoval.

Agregó que, ante el panorama de mayor frecuencia de casos en jóvenes no vacunados, el mensaje a la población es que se vacune, ya que es la única salida de no contraer una enfermedad grave de COVID-19 y que se disminuya la cadena de contagio.

Estamos en plena 3era ola #COVID19 en Panamá y en el mundo. Ahora con nuevas variantes del Sars-COV2 y atacando a jóvenes No Vacunados! Mensaje: Vacúnate es la única d salida d no enfermar grave d COVID-19 a y q disminuya la cadena de contagios! No bajes la guardia y cuídate 🙏 — Dr. Julio Sandoval FACCM FACP (@DrJulioSandoval) June 30, 2021

Panamá se prepara para recibir un millón de dosis de vacunas contra el COVID-19 para este mes, mientras que se espera que esta cantidad aumente durante los siguientes meses con el objetivo de acelerar el proceso de vacunación, cubrir la mayor cantidad de personas posibles con la expectativa de que para diciembre se haya logrado la inmunidad de rebaño, tal y como lo anunció el presidente Laurentino Cortizo en su discurso del 1 de julio.

Ortega dijo que las personas vacunadas que enferman de COVID-19 son asintomáticas o tienen síntomas muy leves, asegurando que realmente no son "fallas" reales por que existe protección.

“La única salida de esta pandemia es la vacunación. Con varios millones de vacunas llegando al país durante los próximos 3 meses debemos pasar de la defensa a la ofensiva y eso se logra incentivando la vacunación. Algunos dan pizza, otra cerveza; ¡propongo más libertad para vacunados”, señaló Ortega en su red social.