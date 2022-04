Por Urania Molina (Corresponsal digital)



Unas 82 mil personas que residen en sectores de Panamá Norte y Panamá Este, en la provincia de Panamá, así como de las provincias de Panamá Oeste y Colón se afectarán con la paralización de labores que desde este miércoles 20 de abril protagonizan las empresas dedicadas a la distribución de agua potable a través de carros cisternas.

Se trata de empresas como Madeira Group que presta el servicio de distribución del líquido en comunidades, bajo la responsabilidad de las regiones del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) como Chilibre y el distrito de La Chorrera; al igual que Servicios Generales Escobar y Maquinaria y equipos del Pacífico, las cuales también prestan el servicio en las áreas de las periferias de Chilibre.

Vea también: El impacto del cambio climático en las operaciones del Idaan

También lo acompañan en la protesta, la cual continuará hasta recibir respuesta, Big Truck Trabajando y Tanques del Istmo encargados de repartir agua en los distritos de Arraiján y La Chorrera, además de Mantenek dedicado a prestar el servicio en la provincia de Colón.

La causa de la protesta

Alan Barranco, propietario de Madeira Group, explicó que el paro lo protagonizarán seis de las siete empresas (33 carros) contratados por el Idaan para proveer de agua a comunidades donde el líquido no llega a las casas por las tuberías porque son “ asentamientos informales” o existen problemas en la red de distribución.

Barranco indicó que las licitaciones que realiza el Idaan para distribuir el agua son por dos años. Por ejemplo, 16 millones de galones por camión para distribuirlo en un periodo de dos años, labor que comienza en las primeras horas de la mañana.

“En todas las regionales los carros comienzan a cargar entre las 5:00 y 6:00 a.m. y las jornadas de distribución se extienden hasta las 7:00 p.m”, expresó Barranco.

Agregó que tienen deudas que vienen desde el pasado 2015 por alrededor de los 20 millones de dólares, además de una de 10 millones de dólares del año pasado que corre el riesgo de caer en vigencia expirada si no les refrendan los contratos antes del próximo 30 de abril.

Vea también: Residentes de Arraiján denuncian al director del Idaan ante la Procuraduría de la Nación

“ Se pidió un plazo a la Contraloría para refrendar estos pagos, pero todavía no lo hacen y llevamos cinco meses de espera”, añadió Barranco, quien argumentó que como regularmente trabajan con la empresa privada pueden cubrir los gastos de operación, “pero ahora tenemos problemas con el aumento del combustible, en nuestro caso el diésel”.

Mientras, Mayquel Escobar, propietario de Servicios Escobar, explicó que una de las dificultades que tienen para cobrar por el servicio que prestan es que al momento de ganarse la licitación empiezan a trabajar con la orden de proceder, pero puede pasar un año antes que les den el contrato, por lo que no son sujeto de crédito, es decir, no se pueden acercar a los bancos a buscar algún tipo de financiamiento hasta que el contrato para prestar el servicio esté en firme.

Escobar y Barranco explicaron que para buscar una solución a la situación que los afecta se reunieron con el secretario general del Idaan, pero no recibieron una respuesta satisfactoria.

Al respecto, el director del IDAAN, Juan Antonio Ducruet, expresó que la vigencia expirada es un “tema muy puntual” porque deben pagar una serie de cuentas antes del próximo 30 de abril cuando cierra el periodo de la reserva para la ejecución del Presupuesto General de la Nación de 2021.

Vea también: Problema de escasez de agua potable es abordado entre el Defensor del Pueblo y el director del Idaan

Ducruet aseguró “ que esto [el dinero] sale. No creo que exista un problema. Hay muchos contratos que están todavía en la Contraloría, pero no son solamente cisternas, sino otras cuentas generales las cuales no deben tener ningún problema para recibir el refrendo antes del 30 de abril”.

Ducruet expresó que el problema que tiene con los contratos actuales es que no cuentan con el 100% del presupuesto recomendado, por lo que buscan traslados de partidas para completarlo.

De hecho, Ducruet manifestó que hace una semana se presentaron a la Asamblea Nacional para ver este tema, pero no pudieron hacerlo. Ahora esperan que se vuelvan a reunir las comisiones para hacer la petición.

Vea también: Ratifican a Rafael Mezquita como miembro principal ante la junta directiva del Idaan

El Idaan invierte 8 millones de dólares para dotar de agua potable a comunidades que no tienen red de distribución o las que existen no funcionan para trasladar el líquido.