Este jueves estrena en las salas de cine panameñas la última entrega del Universo Cinematográfico Marvel los "Eternals", que presenta 10 superhéroes y que inauguran una nueva etapa en las cintas épicas basada en los cómics.

Eternals gira en torno a un grupo de héroes, los Eternos, que provienen del espacio y que han protegido la Tierra desde los comienzos de la humanidad. Cuando unas criaturas monstruosas llamadas Desviantes, que se creían perdidas en la historia, misteriosamente regresan, los Eternos se ven obligados a reencontrarse para defender al mundo una vez más.

“ Eternals es una historia épica, de gran envergadura y que abarca miles de años, de un grupo variado y diverso de diez superhéroes que nos entusiasma presentar al mundo –dice el productor Kevin Feige–. Aunque continúa la tradición, la película también abre nuevos caminos y es una precursora de lo que depara el futuro del MCU”.

Eternals de Marvel Studios está protagonizada por Gemma Chan ( Capitana Marvel, de Marvel Studios; Locamente millonarios), Richard Madden ( Rocketman, El guardaespaldas), Kumail Nanjiani ( Silicon Valley, Un amor inseparable), Lia McHugh ( La cabaña siniestra), Brian Tyree Henry ( Atlanta, Viudas), Lauren Ridloff ( The Walking Dead, Wonderstruck), Barry Keoghan ( American Animals, Dunkerque), Don Lee (Ma Dong-Seok) ( El mafioso, el policía, el demonio; Invasión Zombie), junto a Kit Harington ( Game of Thrones, Gunpowder), Salma Hayek ( Socias en guerra, Duro de cuidar 2), y Angelina Jolie ( Aquellos que desean mi muerte, Maléfica).

La película está producida por Kevin Feige y Nate Moore y dirigida por Chloé Zhao, que ganó el premio Oscar como mejor directora de este año por Nomadland. Louis D’Esposito, Victoria Alonso y Kevin de la Noy son los productores ejecutivos.

¿Quiénes son los Eternals?

Los cómics originales de Jack Kirby, Eternals, de Marvel Comics, que se publicaron por primera vez en 1976, sirvieron como inspiración para la película. Sus historias presentaban una oportunidad única de explorar épocas y personajes poco conocidos, y profundizar en su rica historia.

Los Eternos son una raza de extraterrestres inmortales de un planeta distante, Olympia, que llegaron a la Tierra hace miles de años para proteger a la humanidad de una raza de depredadores alienígenas llamados Desviantes. Los Eternos fueron alertados del peligro de los Desviantes por los Celestiales, una raza de constructores cósmicos de quienes se tuvo noticia por primera vez en la película Guardianes de la Galaxia.

La misión de los Eternos es pasar miles de años en la Tierra para proteger a la humanidad y la civilización, además de al planeta, es algo que tiene conexión con el pensamiento actual de cómo interactúan los humanos entre sí en todo el mundo y la responsabilidad que tienen en tanto custodios de la Tierra.

Los Eternos en la Tierra son un grupo diverso y poderoso, una combinación de pensadores y luchadores que comparten la misma energía cósmica, que se manifiesta en diferentes poderes en cada individuo. Cuando trabajan juntos, estos poderes se complementan entre sí.

“Lo que los hace diferentes de otros grupos que hemos tenido, incluidos los Vengadores y los Guardianes de la Galaxia, es que pueden juntar sus energías y crear algo que se llama Uni-Mente –explica Moore–. La Uni-Mente es un concepto tomado de los cómics de Jack Kirby de 1976. Le permite a los Eternos amplificar su poder como si fueran un solo Eterno. Pero para poder hacerlo, tienen que estar conectados de alguna manera. No pueden estar en lugares diferentes del mundo y crear la Uni-Mente. Tienen que estar cerca los unos de los otros. Es un recurso de amplificación, pero requiere el poder de todos los Eternos juntos”.

La historia transcurre en dos épocas. Una línea argumental está ambientada en el pasado, cuando los Eternos operaban como un equipo formidable y una familia unida. La segunda línea argumental transcurre en el presente, cuando el grupo se ha fracturado y desmembrado, y todos están contentos de vivir entre los humanos, ocultándose a la vista de todos. La actual amenaza de los Desviantes, que una vez más ponen en peligro la existencia de la humanidad, implica que los Eternos deben hacer a un lado sus diferencias y reagruparse.

Los Eternos son una combinación de pensadores y luchadores. Eligieron a un grupo equilibrado para que pudiera ayudar a la humanidad a diseminarse y prosperar. El grupo consta de cinco luchadores que son como el equipo de campo, que son los que luchan en el frente para erradicar a los Desviantes, y detrás de ellos están los pensadores, que son igualmente importantes para ayudar a la humanidad a expandirse.

Los diez individuos son como una unidad familiar, que vivieron y trabajaron juntos durante miles de años. A medida que transcurrió el tiempo, sus personalidades fueron cambiando y evolucionando y lo mismo sucedió con las relaciones dentro del grupo. Esto influye en la dinámica del grupo y, a medida que la percepción que tienen algunos de los individuos de su posición dentro y fuera del grupo cambia, se hace evidente que sus personalidades tiene muchas facetas diferentes.

“Para mí, cada uno de los Eternos, y el viaje emocional que realizan y la transformación que sufren en la película, representa un aspecto de la naturaleza humana que nos gusta explorar –comenta Zhao–. Representan la exploración de la dualidad que todos tenemos dentro. Así que, en cierto modo, los diez vivieron siete mil años, pero lo que adquirieron de nosotros que les gusta o que odian dice mucho de quiénes son ellos, pero también dice mucho de quiénes somos nosotros”.

La directora

Marvel Studios siempre busca activamente trabajar con realizadores que los inspiren y que tengan una visión del proyecto y se entusiasmen con él. Para ETERNALS eligieron trabajar con Chloé Zhao, una talentosa realizadora china conocida por su película Nomadland, ganadora en los Premios Oscar, y sus otras dos películas independientes The Rider y Songs My Brothers Taught Me, ambas con actuaciones protagónicas realizadas por personas que no eran actores.

Incorporarse al Universo Cinematográfico de Marvel y tomar las riendas de una gran superproducción de la magnitud de ETERNALS fue un desafío atractivo para Zhao, que siempre fue fan de Marvel.

Comentando sobre la decisión de Marvel Studios de que Chloé Zhao estuviera a la cabeza de ETERNALS, Angelina Jolie, que interpreta a Thena, una de los Eternos, dice: “Chloé es una elección extraordinaria. Sabía que iba a aportar algo diferente, pero realmente no sabía cómo porque esta es una película enorme. Su alcance es enorme y el período de tiempo que abarca es enorme. Los efectos y la creación de nuevos mundos son enormes. Es enorme en que presenta a diez personajes nuevos y diferentes, en que crea a estos personajes, todas sus características, sus personalidades, sus proveniencias, sus historias y sus estilos de lucha. Cuando vi la película, no supe cómo hizo para lograrlo. Cómo pudo equilibrar tantas cosas. Lo que no me sorprendió fue lo auténtica que era. Esta película épica se siente muy personal, muy emotiva y muy humana. Creo que ese es su don”.