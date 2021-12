Actualmente el país se mantiene en un repunte de casos nuevos por la COVD-19 que podría convertirse en otra ola pandémica. Así lo advirtió a TVN-2.com el médico e investigador, Paulino Vigil De Gracia.

De acuerdo con Vigil De Gracia, la semana pasada, del 29 de noviembre al 5 de diciembre, es la tercera que refleja un aumento mínimo de nuevos contagiados, una subida leve de la positividad y un incremento en la cantidad de nuevos casos detectados. "No dudamos que estamos en un repunte que se puede convertir en una ola o no , pero no lo sabemos, por eso debemos aplicarnos las vacunas".

Casos activos COVID Panamá. El 7 de oct habían 2781 casos activos y bajó hasta 1582 el 11 de noviembre y de allí hemos subido lentamente hasta 2797 casos activos ayer 4 de diciembre, similar a hace 2 meses. Entre más casos activos más posibilidad de contagio. Vacúnate y cuídate. — Paulino Vigil-De Gracia (@Dr_PaulinoVigil) December 5, 2021

Y es que, el país había bajado a valores cerca de los 1,500 casos activos y actualmente refleja unos 2,800 nuevos infectados. En tanto, la letalidad del virus se ha mantenido en un índice estable, según Vigil De Gracia.

El especialista en salud pública, Jorge Luis Prosperi coincidió con lo aportado por Vigil De Gracia y remarcó en su blog semanal que, desde hace cuatro semanas el país reporta un claro incremento de los casos, aumentando de 26.8 la semana que terminó el 13 de noviembre a 35.5 casos reportados por 100 mil habitantes esta semana.

Mientras, las defunciones se mantienen un promedio de 0.3 por 100 mil habitantes en el mismo período, pero si siguen aumentando los casos, aumentarán las posibilidades de tener pacientes graves y defunciones.

"Aunque las defunciones y la ocupación de camas en UCI mantienen la tendencia a la disminución; este incremento de los casos evidencia que estamos al inicio de un repunte y debe ser motivo de preocupación", afirmó.

Ante ello, el director de la Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt), Eduardo Ortega, pidió a la población no relajarse . "Las mascarillas funcionan contra todas las variantes, incluyendo ómicron y mientras no se demuestre lo contrario, las vacunas también", puntualizó.