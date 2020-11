Falta de credibilidad en el gobierno, el gran reto que enfrenta el Pacto del Bicentenario

Este diálogo llega en un momento en que la credibilidad del gobierno está duramente golpeada debido a los escándalos de supuesta corrupción en medio de la pandemia, el despilfarro de dinero en la Asamblea Nacional con una bancada oficialista y los señalamientos de poca solidaridad por parte del gobierno hacia algunos sectores afectados por la crisis sanitaria.

Para el politólogo Harry Brown, este diálogo se desarrollará en un contexto de mucha incertidumbre en todos los ámbitos de la sociedad panameña y de desconfianza hacia el gobierno y entre prácticamente todos los actores políticos y sociales, por lo tanto, el reto es grande.

“No es solo un reto metodológico y logístico, sino, sobre todo es un reto político, pero creo que dialogar, si lo hacemos bien, es una oportunidad que debe darse la sociedad panameña para acordar su modelo de convivencia en las próximas décadas”, manifestó Brown.

Aunque aún el diálogo no inicia, muchos de los dirigentes políticos del país han cuestionado la forma en que se ha planteado abordar temas que requieren suma urgencia y que consideran deberían ser tratados de inmediato y con mayor profundidad para conseguir soluciones a corto plazo y hasta se muestran escépticos sobre los resultados de esta convocatoria.

El politólogo considera que precisamente, estas críticas son resultados de la desconfianza que existe en la actual administración, por lo que el gobierno debe dar las primeras señales de confianza.

Resalta que los juicios emitidos sobre la gran cantidad de temas que se pretenden abordar en la mesa, son parte del diálogo y es lo que hay que conversar, aunque sean discusiones conflictivas y no haya acuerdos, es parte de todo el proceso en el que estaremos metidos los próximos meses.

Brown estima que sobre los temas urgentes y los temas que pueden esperar un poco más es precisamente lo que debemos dialogar entre todos, porque hay temas que pueden resultar urgentes para algunos, mientras que para otros no. Agregó que " la sociedad panameña debe decidir cuáles son los temas urgentes para todos y todas".

No se quiso hacer una evaluación futurística sobre los resultados de este gran coloquio, pero lo que sí calificó como necesario es la realización del mismo para poder establecer el nuevo modelo de convivencia que requiere la sociedad panameña.

Diálogo acondicionado por los efectos de la pandemia

Mientras que el analista Edwin Cabrera, considera que es necesario que el gobierno haga sacrificios, al igual que lo está haciendo la población para llevar a buen puerto las discusiones que se darán en la mesa y se logren buenos acuerdos.

A su parecer los temas que requieren mayor urgencia son salud, educación, seguro social y la economía del país que está muy maltrecha.

"Tenemos que lograr un acuerdo nacional para poder sacar al país del hueco en que la pandemia nos está dejando", subrayó.

Señaló que en los próximos meses podrían plantearse medidas de sacrificio que serán impopulares 'pero si las personas no ven señales de sacrificio por parte de los que gobiernan, y no hablo de bajar salarios, sino de revisar esos millones de dólares en contrataciones, si el Estado no manda una señal clara de ese tipo de sacrificios, será difícil tener acuerdos nacionales.

Resaltó que este ejercicio se realiza en medio de una pandemia que vino a agravar la situación de desempleo, y la desaceleración económica.

" Será difícil hablar de cambios de modelo si no se sale de esta crisis. Esto se logra si se crean las condiciones necesarias para la inversión extranjera, para eso se requiere que haya confianza en la justicia", concluyó.

Esta convocatoria será la segunda prueba que tenga el gobierno para alcanzar acuerdos nacionales que buscan mejorar las condiciones sociales en todos los sectores, mayor igualdad en la repartición de las riquezas y cambios profundos. El primero fue la aprobación de reformas constitucionales, las que luego de varios días de protestas quedaron en suspenso.