Fiestas de fin de año y pandemia: ¿Tienen impacto en la salud mental?

“Lo primero que hay que hacer es abrir un espacio para conversar de la situación. Qué está pasando, por qué está pasando y luego sobre las emociones. Muchas personas y familias no saben hablar de emociones. No tienen palabras para lo que están experimentando. Sería bueno tratar de ponerle palabras: miedo, dolor, rabia. Después hay que aceptar la experiencia de cada persona. No decir cosas como: no te sientas así, no es tan malo, otras personas lo tienen peor”, afirma la doctora Vali Maduro, especialista en salud mental.