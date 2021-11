“Estas fotos son interesantes porque Panamá fue uno de los primeros países que abolió la esclavitud, entonces las personas afroantillanas que vemos en estas fotos no estaban en condición de esclavos, sino en condición de trabajadores que recibían un salario, y es muy interesante ver cómo la comunidad francesa que se asentó específicamente en la zona de Ancón se mezcló con la comunidad afroantillana de las colonias francesas, y así juntos, crearon esta comunidad, que se desarrolló a tal punto que ahí podemos ver el hospital Ancón, podemos apreciar la arquitectura, podemos ver también la influencia religiosa, aspectos de la vida de la comunidad, que denota no solamente la del asentamiento francés sino su mezcla también con la cultura local y la cultura caribeña. Estas fotos nos muestran todo un universo interior de escenas que son cotidianas, no son escenas posadas, él iba tomando las fotos de lo que veía y esto es un documento de primera mano de toda esta parte de la historia de Panamá que es muy importante”, afirma la curadora.