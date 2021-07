Por Helkin Guevara (Corresponsal digital)



Entretenimiento y aprendizaje son palabras vinculantes en el concepto que lleva adelante Habitat Games, un emprendimiento panameño que se dedica a una tarea singular: el desarrollo de juegos familiares que fomentan el pensamiento ecológico y la cultura de sostenibilidad.

Su propuesta más reciente es 2030 Objetivos Globales, un juego de cartas que pone a prueba los conocimientos sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fijados por la ONU, empleando dinámicas con cartas, cual partida de barajas. Se puede usar en cuatro modalidades recreativas, todas alrededor de los 17 ODS y sus 169 metas trazadas para erradicar la pobreza, cuidar el planeta y garantizar la paz. De hecho, el juego cuenta con 186 cartas, la suma de todos los ODS y sus metas.

Nace el concepto

Vea también: La historia del primer panameño que ganó una medalla olímpica

Andrés Tarté es el fundador de Habitat Games, un proyecto que nació tras observar las dificultades que surgían al tratar de comunicar, de forma sencilla, los ODS. Tarté lo analizó junto a su padre y la dinámica dio pie a la posibilidad de plantear las diferentes metas de desarrollo humano y sostenibilidad dentro de uno o varios juegos.

Tarté amplía: " Mi padre, el Dr. Rodrigo Tarté, fue una persona muy respetada y querida en el mundo de la ciencia en Panamá, primero como investigador agrícola y luego como impulsor del concepto 'desarrollo sostenible'.Él tenía una pasión desmedida por el conocimiento, siempre leyendo y siempre pensando en nuevas iniciativas. Entonces yo inevitablemente comencé a absorber sus ideas desde bastante joven. Entonces, un buen día, me dice: ¿por qué no diseñamos un juego de mesa sobre desarrollo sostenible? La idea me gustó de una, me sonaba interesante y divertida. Pero también con mucho potencial".

Y prosigue: " El desarrollo sostenible es algo bastante complejo y tiene que ver con todos los aspectos de la actividad humana. A veces no es tan fácil hacer las conexiones entre nuestros estilos de vida y los ecosistemas que los sostienen. Entonces la idea de crear un juego que capture dichas conexiones me pareció que podría tener mucho valor. ¿Qué mejor que explorar estos temas interactivamente mientras te diviertes (en contraste con la pasividad y a veces monotonía de los métodos tradicionales de enseñanza)? Aprender jugando".

En el caso de 2030 Objetivos Globales, para el desarrollo visual del juego, se aprovechó el contraste de colores propio de la presentación gráfica de los ODS, añade Raúl Chang, colaborador del proyecto.

Vea también: Las teorías y los archivos de la CIA que dan detalles sobre el crimen de un expresidente en Panamá

2030 Objetivos Globales fue lanzado a la venta en plena pandemia y puede ser jugado desde los 8 o 12 años (según la modalidad empleada) y pueden participar dos o más jugadores. Incluso uno solo, destaca Chang. Además, el papel y cartón con el que se fabricó el juego es reciclado en un 99% y, para ahorrar más recursos, las reglas e instrucciones aparecen impresas en los costados de la caja.

Otros juegos

Cuando la propuesta de Habitat Games se consolidó, tomó forma en juegos que antecedieron a 2030 Objetivos Globales, como Ecópolis, que pone al jugador en la piel de un gobernante que debe tomar decisiones para llevar a su país por la senda del desarrollo humano sostenible. Los juegos son descritos e ilustrados al detalle en el página de Habitat Games, www.playecopolis.com, y en las redes sociales del emprendimiento, al igual que los métodos para adquirirlos.

También, el equipo de Habitat Games comparte los conceptos de los ODS en talleres que ofrecen a empresas y particulares. Durante este tiempo de pandemia han proporcionado docencia para líderes y tomadores de decisiones y para la introducción al desarrollo sostenible, siempre sobre la base de 2030 Objetivos Globales y el resto de sus juegos.

"Los patrones de desarrollo humano están amenazando seriamente los recursos naturales de nuestro planeta y acelerando el cambio climático, pero muchas personas aún tienen dificultades para comprender por qué y cómo está sucediendo esto. Aún así, la gran mayoría de soluciones existentes en educación ambiental suelen ser unidireccionales y pasivas, lo que presenta un reto para captar el interés de su público objetivo. Los juegos serios ofrecen una alternativa para remediar esta situación. Su efectividad ha sido comprobada alrededor del mundo, y la oferta se encuentra en pleno crecimiento, rumbo a convertirse en uno de los pilares en el futuro de la educación", explica Habitat Games en su portal.

Vea también: Essdras Suarez, el fotógrafo panameño que podría viajar a la luna

Tarté agrega que cuentan con varios juegos en diferentes etapas de desarrollo que publicarán cuando llegue el momento.