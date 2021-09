"No tenía originalmente fotografía, podías votar porque tenias cedula y después se destruida, eso dio paso a dos innovaciones importantes: la incorporación de fotografía y que fuera permanente, que no estuviera relacionada a una elección. Ese tránsito significa la innovación tecnológica de la fotografía en los años 20, en aquel momento no se pegaba con goma la foto, sino era algo que pdemos ver en documentos antiguos una especie de chapita de metal que como que grapaba la foto al documento de identidad y luego no puedes sacar la foto a menos que rompas la foto, entonces digamos, ese es un proceso que tú legislativamente puedes observar como va evolucionando. Busca las leyes sucesivas sobres cédula y ves como va cambiando con el paso del tiempo", comentó Sánchez.