Hospital del Niño reporta 7 defunciones y 202 casos positivos por la COVID-19

Desde marzo pasado el Hospital del Niño ha atendido 429 casos de menores COVID-19 positivo.

De ese total, 202 han requerido hospitalización y 7 han fallecido, Así lo revela un informe suministrado por el centro hospitalario a TVN-2.com. Actualmente en este hospital hay 20 camas destinadas a pacientes de COVID-19.

Vea también: Van 22 casos de síndrome inflamatorio por Covid-19 en niños

Dora Estripeaut, pediatra infectóloga en el Hospital del Niño, manifestó que, aunque desde un principio en Panamá los colegios se cerraron y esto pudo disminuir la transmisión en los niños, otros países que no han cerrado sus escuelas, también han notado pocos casos en la edad pediátrica. Esto no quiere decir que los niños no se pueden infectar, sí se infectan, pero son poco transmisores.

“Los niños están mejor equipados para eliminar la COVID-19”

A juicio de Estripeaut, la evidencia sugiere que el sistema inmunológico de los niños está mejor equipado para eliminar la infección por el coronavirus que los adultos y por eso la mayoría son asintomáticos con síntomas leves.

Teorías

Los niños son el principal reservorio de los coronavirus estacionales que causan resfriado común y algunos científicos sugieren que estos anticuerpos pueden permitir alguna protección contra el SARs-Cov2. El sistema inmunológico de los niños está mucho mejor adaptado para responder rápidamente ante nuevas infecciones virales. Sobre todo, a través de la respuesta innata del sistema inmune. Este sistema inmune se va deteriorando progresivamente con la edad. También se maneja la teoría que los niños una vez expuestos al virus reciben una menor carga viral que los adultos porque tienen menos cantidad de las receptoras ACE2 que son los receptores que necesita el coronavirus para ingresar a las células y producir infección.

Por lo tanto, dijo la especialista es difícil decir que hay una sola explicación de por qué los niños se han afectado menos en esta pandemia, sino más bien una combinación de factores.