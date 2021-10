Así describe el edifico el arquitecto Eduardo Tejeira Davis en el libro Panamá Cosmopolita: “Otro importante ejemplo en esta línea es el Instituto Conmemorativo Gorgas, en la avenida Justo Arosemena, entre las calles 35 y 36 Este. Construido entre 1926 y 1928, es obra de los arquitectos James C. Wright y Ernesto Jaén Guardia. Este centro de investigación de enfermedades tropicales fue creado con la idea de integrarlo, como Facultad de Medicina, a la universidad estatal que en ese entonces se pensaba abrir en Panamá. Pero la que habría de llamarse Universidad Bolivariana nunca se materializó. Una vez construido, el edifico fue cedido a las autoridades zoneita de salud y recibió el hombre Laboratorio Conmemorativo Gorgas. No fue sino hasta 1990 que revirtió a Panamá. El proyecto es neoclásico en la tradición británica y estadounidense. El pórtico, de gran profundidad por ser una puerta cochera, tiene un capital inventado, o sea que no corresponde a ninguno de los órdenes canónicos; pero sus proporciones siguen muy de cerca las de un templo romano: las paredes están articulada con órdenes colosales”.