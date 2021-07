Letalidad de la COVID-19 en Panamá ha disminuido en un 58%

Según el médico Paulino Vigil, en las últimas 4 semanas el país ha sumado 25,381 contagiados nuevos por la COVID-19, de los cuales 172 han muerto, esto representa el 0.68% de la letalidad.

Mientras que, cuando inició la pandemia en el país la letalidad se ubicaba en 1.6%, lo que indica un descenso significativo.

De acuerdo con Vigil, ninguna de las últimas 4 semanas ha sobrepasado el 0.8% de letalidad, como efecto claro de las jornadas de vacunación anticovid y un mejor manejo de los pacientes hospitalarios principalmente en cuidados intensivos.

En esa misma línea de la vacunación contra el virus, Eduardo Ortega, miembro del Consorcio de Investigación de Vacunas COVID-19, hizo un análisis a través de su cuenta de Twitter de la experiencia de la implementación de la vacuna vs variante Delta en Israel, y dijo que en ese caso la efectividad contra la infección ha disminuido de 94 a 64%; pero la efectividad contra enfermedad es grave todavía porque refleja un 93%.

Vacuna vs Variante Delta en Israel: la efectividad contra la infección ha disminuido de 94 a 64%; pero la efectividad contra enf. grave todavía en 93%. Ministry data said to show Pfizer shot blocks majority of serious Delta cases | The Times of Israel https://t.co/DFHKZpkC43