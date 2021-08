Su propietaria, Verónica Ríos explica que decidió abrir una librería en medio de la pandemia "porque en Panamá existe un buen número de lectores. Esa creencia de que los panameños no leen, es solo eso, pues mi experiencia en el mundo editorial me ha demostrado lo contrario. En el país hay lectores de todo tipo y con las posibiidades del mundo digital, lo que no consiguen en el país, pues lo piden por Amazon o lo compran cuando viajan, así que la pandemia me pareció una excelente oportunidad para el emprendimiento".