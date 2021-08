David Alberto Almanza Escobar no recuerda nada de aquel episodio que le cambió la vida. Una mala jugada del destino hizo que la moto en la que viajaba se deslizara en la carretera y él terminara en un hospital inconsciente, con múltiples golpes y fracturas.

Aquel 22 de febrero de 2021 viajó desde su casa en Guararé, provincia de Los Santos, hasta Chitré, para llevar su moto al taller.

" Lo que se presume es que la moto se me aceleró y me falló", comenta David. Los detalles que le dieron fue que estuvo 23 días en coma y 39 en el hospital.

" Solo me acuerdo de los últimos 15 días que estuve internado. Me dieron salida el 31 de marzo" acotó.

Despertar y no sentir una de sus extremidades fue impactante. Al darse cuenta que le faltaba una pierna el mundo se le vino encima, los pensamientos afloraron. El futuro que él soñaba para su familia sentía que tambaleaba en una cuerda floja.

" Al principio no fue fácil. Cuando desperté, al ver que no tenía la pierna lloré como no tienes idea. Como hombre de la casa, no soy machista, pero me siento responsable del hogar y me hice la pregunta: ¿Cómo hacía para mantener a mi familia? Aquí estoy metiéndole, con fe en Dios”.

Su tenacidad, fe, fortaleza, el apoyo de su familia y amigos han hecho que, en pocos meses, este hombre de 36 años vuelva a trabajar en el gimnasio Elite Fitness en Las Tablas, que administraba hasta antes de su accidente.

Ahora que salí, retomé el gimnasio, estoy metiéndole ganas, entrenando yo y entrenando a la gente, eso me ha servido muchísimo a salir adelante".

"Ya no soy el mismo, no estoy al cien por ciento, pero tengo amigos que me ayudan y así voy, con ganas y echando pa'lante".

Para David, montar en moto es uno de sus "hobbies" favoritos y tiene su propio "team" en el interior, quienes lo han acompañado en cada etapa de su recuperación.

"He recibido apoyo de muchos amigos, mucha gente. El club de leones de Guararé trata de ayudarme con la prótesis, pero de parte del gobierno nada”.

Sus pilares principales son su esposa María Batista y de sus dos hijos: Jason, de 17 años, y Emily, de 6 años.

" He tenido el apoyo de mi familia, amigos, gente que no conocía. He recibido apoyo de mucha gente, quienes me levantan los ánimos para salir adelante”.

Y ese ánimo lo lleva a querer volver a montarse en una moto.

"Me encantan las motos. Así como estoy, no pierdo las esperanzas de montarme en una. Algún día vuelvo y lo hago. Dirán que estoy loco, pero esto me apasiona", puntualizó.

No ha sido fácil, pero sus ganas de adaptarse y ser ejemplo de superación lo motiva a seguir adelante. Su familia y amigos siempre estamos apoyándolo”. Gris Cubilla – Amiga del gimnasio Elite Fitness